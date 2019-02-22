行銷台東綠金 饒慶鈴廣州請吃鳳梨釋迦

台東縣長饒慶鈴22日到中國大陸廣州江南果菜批發市場行銷台東綠金「鳳梨釋迦」，邀與會嘉賓及民眾一同試吃。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 108年2月22日

（中央社記者盧太城台東縣22日電）行銷台東綠金，台東縣長饒慶鈴今天和農業團體在大陸廣州請吃鳳梨釋迦，現場品嘗的民眾讚不絕口。

饒慶鈴日前帶領台東縣政府交通及觀光發展處、台東縣農會、台東縣工商發展投資策進會人員等72人前往大陸，推展台東觀光和行銷台東農產品。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，饒慶鈴等人今天的行程是前往大陸廣東省蔬果交易規模最大的「廣州江南果菜批發市場」，行銷台東綠金－「鳳梨釋迦」。

新聞稿表示，會中饒慶鈴特別向大家介紹，台灣台東擁有好山好水，生長在這裡的釋迦，都是吹著太平洋的海風，呼吸最新鮮的空氣所孕育而成的，根據農委會輔導的台農發公司研究發現，釋迦具有抗癌的成分。

現場也準備美味可口的鳳梨釋迦，邀請與會嘉賓及民眾一同品嘗，大家都對鳳梨釋迦都讚不絕口。

饒慶鈴表示，希望能把這樣優質的水果，從江南果菜批發市場開始推廣到大陸每個地方，讓更多大陸的朋友了解，只要是台東出品的釋迦一定是品質保證，歡迎大陸的好朋友們，能持續支持台東品牌的農特產品。

台東縣政府農業處統計，過去台東釋迦出口，一直位居全國農產出口量之冠，近4年來台東釋迦銷售大陸年平均約1.2萬噸，2016年因受尼伯特颱風影響，產量雖減少剩7千噸，但仍創年平均超過10億新台幣產值。（編輯：黃世雅）1080222