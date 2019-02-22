泰晤士亞太地區大學排名 東華向上提升10名

（中央社記者盧太城花蓮縣22日電）英國「泰晤士高等教育」20日公布「2019亞太地區大學排行榜」，花蓮國立東華大學入榜第171-180名，較去年排名第181-190名向上提升10名。

東華大學表示，「泰晤士亞太地區大學排行榜」（Asia-Pacific University Rankings）列入東亞、東南亞、及大洋洲地區大學，包含日本、南韓、中國大陸、臺灣、香港、澳門、新加坡、澳洲、紐西蘭、泰國、印尼、馬來西亞及菲律賓等國共320間大學入榜。

其中台灣學校共有32所大學入榜，東華大學與高雄醫學院及政治大學並列第14名，亞太排名171-180名。

東華大學表示，這次排名比去年提升10名，顯示對東華在教學、研究發展、國際化、產學合作等各方面努力之肯定。未來東華大學將更持續致力深耕本地與國際交流的連結，吸引更多優秀國際學者與學生就讀東華大學，提升世界競爭力。（編輯：黃世雅）1080222