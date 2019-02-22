東亞青運主辦權 盧秀燕：盡量爭取恢復

原定8月在台中市舉辦的東亞青運遭停辦，台中市長盧秀燕（中）22日受訪表示，目前仍未放棄，還在努力中，希望盡量爭取恢復主辦權。中央社記者郝雪卿攝 108年2月22日

（中央社記者郝雪卿台中22日電）原定8月要在台中市舉辦的東亞青運遭停辦後，台中市長盧秀燕今天受訪表示，包括中華奧會等各界朋友的穿針引線，目前仍不放棄還在努力中，希望盡量爭取。

東亞青運是由前台中市長胡志強爭取到主辦權，原預定於8月在台中市舉辦，因為東奧正名公投遭質疑違反奧會協議，去年7月東亞奧會舉行臨時理事會，取消台中市的主辦權。

關於東亞青主辦權的恢復，盧秀燕指出，大家還在努力當中，因為東亞青運當時是被取消主辦權，如果要恢復，程序困難度會辛苦很多，感謝包括中華奧會等各界朋友穿針引線，市府仍然不放棄，還在努力當中。

盧秀燕認為，希望盡量爭取東亞青運，但是事情還沒有確定，所以不能宣布，因為這不只是自己國家問題、兩岸問題，還有世界各國問題，所以目前市府還在努力當中。

另外盧秀燕說，大家對於國內選手可否參加奧運、是否會被政治干擾不能參加奧運等問題憂心；怕因為政治問題，影響到選手出賽資格與權益，也擔心國際型，甚至奧運級比賽無法在台中舉行。

盧秀燕表示，這段時間在大家努力之下，奧運比賽項目中，大家最關心的棒球項目，資格賽將於台中舉行，11月開始有世界12強棒球賽，明年3月有東京奧運棒球資格賽，之前很擔心因為政治干擾讓選手無法出賽，或是有一些國際賽事無法在台灣舉行，但很感謝中華奧會、運動局努力克服困難及選手亮眼表現，歡迎大家屆時到台中看奧運資格賽。（編輯：吳佳穎）1080222