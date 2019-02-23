雙北論壇 柯文哲：共同生活圈達成合作事項多

（中央社記者陳怡璇新北23日電）雙北合作交流會議今天登場，新北市長侯友宜因傷缺席，而台北市長柯文哲會後則表示，達成的合作事項太多了，市長只是確認進度，平常各局處都會自己溝通。

另外，有媒體詢問柯文哲的Line官方帳號又將開通，帳號為kp2020，是否為參選總統準備，柯文哲說則說回去再查查是怎麼一回事。

雙北合作交流平台108年市長層級會議今天在瑞芳高工召開，原訂由台北市長柯文哲及新北市長侯友宜率領各自市政團隊討論，但侯友宜因腰傷缺席，由新北市副市長陳純敬代替。

會議約進行30分鐘，比表訂時間提早結束，會後柯文哲及陳純敬共同接受媒體聯訪，柯文哲表示，會中達成的合作事項太多了，因為雙北共同生活圈，幾乎每個局處都有共同業務，平常都會溝通，「真正到市長都是確認」。

陳純敬補充，會議重點為捷運環狀線第一階段通車及相關路網，雙方也將共同克服淡北道路難題，兩邊的交通局都已在協調。

對於侯友宜缺席，柯文哲表示有跟他的主治醫生、台大骨科主任江清泉通過電話並慰問，「沒辦法，人吃五穀雜糧還是會生病」，侯友宜下午跟高雄市長韓國瑜、台中市長盧秀燕為國民黨新北三重立委補選參選人鄭世維的私人行程也將產生變數，對此柯文哲表示不清楚。（編輯：李錫璋）1080223