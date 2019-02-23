終結放榜新聞 多校尊重學生意願

高雄地區的高中生和自學生組成「風狗浪．港都學生思潮」日前發起「終結放榜新聞：拒絕『成功』模板，停止製造神話」連署活動。圖為學測學生考前複習。（中央社檔案照片）

（中央社23日綜合報導）高雄地區的高中生和自學生組成「風狗浪．港都學生思潮」發起終結放榜新聞連署，高雄女中決定考試放榜後不再召開記者會，雄中傾向跟進；多數學校則尊重學生意願，也尊重媒體採訪權。

高雄地區的高中生和自學生組成「風狗浪．港都學生思潮」日前發起「終結放榜新聞：拒絕『成功』模板，停止製造神話」連署活動。

雄女決定今後學測及指考等考試放榜後不再召開記者會，頂多統一發布事後官方版新聞。雄中表示，校方傾向同意跟進，但仍未決定是否要繼續召開放榜記者會，還在討論中。

建國中學秘書處指出，前兩年就已不主動安排學生受訪，這次學測適逢「5選4」新制，學生還要經過申請校系等程序，此時公布分數沒有意義。新聞稿也只會公布確定有學校的學生人數，學生個資不會曝光。

北一女校長楊世瑞表示，學測成績出來不代表同學就有理想校系可讀，加上今年新制上路，壓力又更大，這時候公布成績本就不合適，無所謂跟進或不跟進。學生的正面表現有積極涵義，若涉及競爭或隱私就不是好事。

桃園市武陵高中秘書王進傑指出，校方不會主動公布各級距人數、錄取學校等新聞，若有媒體詢問會提供相關資料供參考；是否受訪由學生自行決定，學校不會強迫學生。

台中一中校長陳木柱表示，多元社會有不同看法、主張，都應給予尊重；媒體擁有新聞自由及告知功能，民眾也有知的權利，學校提供開放平台，尊重學生的意願，「中一中的學風自由、開放」。

台中女中校長呂培川指出，順其自然，中女中本就採彈性方式，尊重學生的意願，如果不想曝光，校方也不會勉強，也尊重媒體的工作權，一切自然開放。

台南一中校長張添唐說，尊重多元智慧，重視5育均衡發展，舉凡體育、科學及音樂等，學術及考試也是其中一環不會忽略，不認為考試成績好就代表是「成功」，校方會給學生各領域的舞台。學生願意受訪就受訪，不願意也尊重，但南一中不會關起媒體報導的大門。

台南女中校長鄭文儀表示，尊重學生的想法，不會主動發布新聞也不會強迫學生受訪，畢竟考試和成績是學生自己的事，學生可能也不想考試後承受另一種壓力，學校拿來做宣傳，意義也不大，他認為「終結放榜新聞」是不錯的想法。

花蓮高中教務主任李運生說，校方仍計劃在25日舉辦大學學測成績放榜記者會。

花蓮女中教務主任張家誠表示，去年成績公布就沒有發布新聞，等到確定錄取後就會發布新聞；由於輔導人員與學生相處經驗，樂見成功分享，會讓個別的努力被看見。（編輯：戴光育）1080223