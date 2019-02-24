馬英九金門輔選 盼將洪麗萍送進立法院

前總統馬英九（左2）24日到金門為國民黨金門縣立委補選參選人洪麗萍（中）站台。馬英九和縣長楊鎮浯（左）拉著洪麗萍的手，高喊「凍蒜」。（洪麗萍競選總部提供）中央社 108年2月24日

（中央社金門縣24日電）前總統馬英九今天飛到金門，為國民黨金門縣立委補選參選人洪麗萍站台。馬英九感謝選民去年讓楊鎮浯選上縣長，希望選民再將洪麗萍送進立法院，國民黨在2020年才有機會重返執政。

立委補選進入倒數，各陣營紛紛派出助選員助陣。專程到金門助選的馬英九抵達金門後，先到洪麗萍競選辦公室與縣長楊鎮浯和洪麗萍拍攝競選廣告，再陪同洪麗萍到金城東門市場拜票，隨後再回到競選總部參加成立大會，為洪麗萍授戰旗。

拜票過程中，馬英九展現高人氣，但也不忘推薦自家參選人表示，去年選民讓楊鎮浯選上縣長，希望選民再把洪麗萍送進立法院，未來讓他們一同努力為金門打拚。

馬英九希望鄉親在3月16日務必記得出來投票，他說，這一次贏，國民黨在2020年才有機會重返執政。

楊鎮浯則表示，這次立委補選對金門至為重要，希望鄉親對楊鎮浯的疼惜能夠轉換成支持洪麗萍的力量，讓立院、地方一條心。

國民黨金門縣黨部表示，金門6名參選人中，目前出現國民黨的洪麗萍、遭開除黨籍的陳玉珍，以及無黨籍的陳滄江3人競逐態勢。黨部主委林芳旋說，洪麗萍是唯一擁有國民黨政黨奧援的參選人，在金門具有極大優勢。（編輯：陳俊碩）1080224