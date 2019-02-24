冷氣團發威 雪山圈谷積雪10公分

大陸冷氣團發威，雪霸國家公園指出，24日凌晨起雪山登山步道8.9公里以上陸續降雪，海拔3500公尺以上的雪山圈谷目前已積雪約10公分，是今年冬季第二場雪。（雪霸國家公園志工提供）中央社記者魯鋼駿傳真 108年2月24日

（中央社記者魯鋼駿、管瑞平苗栗縣24日電）大陸冷氣團發威，雪霸國家公園指出，今天凌晨起雪山登山步道8.9公里以上陸續降雪，海拔3500公尺以上的雪山圈谷目前已積雪約10公分。

雪霸國家公園管理處副處長鄭瑞昌表示，這波冷氣團氣溫低且水氣充足，自今天凌晨起，雪山主峰登山步道8.9公里以上都有降雪，海拔高度約3500至3600公尺的雪山圈谷，目前積雪深度已達10公分，且持續降雪中；海拔位置較低的369山莊則僅有下雨，未降雪。

鄭瑞昌指出，今年暖冬，雪山遲至1月下旬才降下第一場雪，創下雪山圈谷觀測站自2009年架設以來，入冬後最晚降雪紀錄，而今天則是第二場雪，使得雪霸高山再度呈現皚皚白雪覆蓋的銀色世界。

雪霸國家公園管理處呼籲，雪季期間登山，務必準備好雪季登山裝備、熟悉使用，並注意天候變化，遵從雪霸處雪季指導員（志工）的指示。（編輯：張銘坤）1080224