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台灣雲豹疑現蹤
台東縣達仁鄉阿塱壹部落巡守隊人員傳出目睹珍稀的台灣雲豹撲向山崖獵捕山羊。這1、20年都陸續聽到有人目睹雲豹，但都沒辦法證實，在今年公告的台灣保育名錄中，也依然保留著牠的名字，保育界希望牠還存在森林某角落。
台灣雲豹疑現蹤
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台灣雲豹疑現蹤3/4

神秘魅影 獵人：相信銳利的雙眼在山中看著我們

最新更新：2019/02/24 18:56
阿塱壹部落巡守隊人員傳出目睹珍稀的台灣雲豹撲向山崖獵捕山羊。圖為台灣雲豹畫像。（圖取自維基共享百科，版權屬公眾領域）
阿塱壹部落巡守隊人員傳出目睹珍稀的台灣雲豹撲向山崖獵捕山羊。圖為台灣雲豹畫像。（圖取自維基共享百科，版權屬公眾領域）

神秘的山中魅影系列3（中央社記者盧太城台東縣24日電）儘管台灣雲豹已有半世紀未現蹤，但看到雲豹身影的事件層出不窮，原住民也相信牠還存在，隱匿在山林中，「那雙銳利的眼睛注視著我們的舉動」。

日前台東排灣族阿塱壹部落傳統領域巡守隊2組人員目睹台灣雲豹，分別看到雲豹近距離地從機車前閃過，以及山崖上撲獵山羊。雲豹是否滅絕問題再度受到關注。

裴家騏和姜博仁博士，曾帶領團隊調查雲豹，從民國90年1月至93年5月追蹤雲豹蹤跡，結果沒有蒐集到台灣雲豹仍然存在的紀錄。

不過，團隊訪談，近30年仍有捕獲或目擊的傳聞，地點包括大武山自然保留區之外，還包括雙鬼湖野生動物重要棲息環境、玉山國家公園西側和丹大山區，以及花東山區，但沒有任何照片或屍體，無法證實與評估其可靠性。

例如，2004年有獵人在花蓮萬榮山區看到雲豹正在吃落入陷阱的山羌，看到很長的犬齒。

另外，民國99年12月間，3名自稱追尋雲豹獵人，進入台東利嘉林道，其中王姓獵人不慎墜落山谷，驚動警消人員進入搶救。

王姓獵人當時供稱，他們曾經在大小鬼湖看到雲豹，當時雲豹在樹上，距離僅有10公尺左右，短短幾秒鐘，大家尚未回神，雲豹就消失了。於是他們從利家林道進入大武山，希望能繞到鬼湖或是內本鹿，尋找雲豹。

影片來源：中央社
台灣現存唯一一頂百年雲豹頭目冠，是台東卑南族退休老師馬來盛（左）的祖父馬智禮所留下，馬智禮一生獵得13隻雲豹，並以66顆雲豹牙做成頭目冠，是台灣百年來重要的本土文物。（馬來盛提供翻攝）中央社記者盧太城台東傳真　108年2月24日
台灣現存唯一一頂百年雲豹頭目冠，是台東卑南族退休老師馬來盛（左）的祖父馬智禮所留下，馬智禮一生獵得13隻雲豹，並以66顆雲豹牙做成頭目冠，是台灣百年來重要的本土文物。（馬來盛提供翻攝）中央社記者盧太城台東傳真　108年2月24日
宛如山中魅影般的台灣雲豹消失台灣半世紀，近來再度傳出有人目擊，但未獲證實。目前在台東縣延平鄉紅葉部落還留有一件雲豹衣，是部落重要資產，也是紅葉部落胡家人的傳家之寶。中央社記者盧太城台東攝　108年2月24日
宛如山中魅影般的台灣雲豹消失台灣半世紀，近來再度傳出有人目擊，但未獲證實。目前在台東縣延平鄉紅葉部落還留有一件雲豹衣，是部落重要資產，也是紅葉部落胡家人的傳家之寶。中央社記者盧太城台東攝　108年2月24日

目前在台東僅留存紅葉布農族部落2隻雲豹皮做成的雲豹衣，以及13隻雲豹的犬齒做成的雲豹頭目冠。

台灣雲豹在排灣族大龜文的文化裡，代表「古代偉大戰士的靈魂」，是不能獵捕的。阿塱壹部落會議主席潘志華說，翻遍部落老照片，都沒有雲豹衣和雲豹犬齒的照片，排灣族獵捕雲豹是禁忌，如不慎誤獵，必須要以像祭拜人類的方式，慎重祭拜。

潘志華說，他們巡守隊員日前看到台灣雲豹，族人相信雲豹還沒滅絕，藏在森林不知處。布農族獵人吉呀努

布農族獵人吉呀努說，他在山上多次感覺四周有鬼影般東西穿梭在樹林，他相信，森林中還有雲豹，用銳利的雙眼注視著我們。（編輯：陳俊碩）1080224

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