陳冠廷：黎安友與柯文哲有會面意願

（中央社記者梁珮綺台北25日電）台北市長柯文哲3月訪美，副發言人陳冠廷今天證實，已與哥倫比亞大學東亞研究所教授黎安友（Andrew Nathan）進行接洽，雙方都有意願會面，但細節尚未談定。

陳冠廷現正隨柯文哲在以色列參訪，透過LINE告訴中央社記者，黎安友嫻熟中國事務，柯文哲訪美能與了解台灣立場與中國立場的人對話，是一個相當好的平台。

對於柯文哲以市長身分拜會中國問題學者，對此，陳冠廷表示，無論是誰，只要是台灣政治人物有機會拜會理解兩岸事務、台灣與中國立場的美國學者，對台灣都是加分的。

陳冠廷說，「這部分不會有什麼疑慮，甚至非常正面」。

柯文哲在華盛頓時，也將參加駐美代表晚宴以及大華府地區僑學界宴會。

至於蘋果日報報導，柯文哲將拜訪國務院與國防部，陳冠廷說，「目前沒掌握到這方面的訊息」。

柯文哲3月16日至24日將訪美，預計參訪紐約市、華盛頓、亞特蘭大、波士頓4個城市，並將在華盛頓發表演說，內容著重台灣民主自由、多元開放，以及台灣對區域和平的貢獻。

柯文哲在紐約期間，將與當地留學生舉辦座談會，並參訪911世貿遺址；亞特蘭大與台北市締結姊妹市40週年，著重市政交流；波士頓為生技醫療產業重鎮，柯文哲也會出席僑宴，與生技業者交流。（編輯：張銘坤）1080225