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以色列總理臨時缺席 柯文哲：各國都有緊急事件

最新更新：2019/02/25 18:26

（中央社記者梁珮綺台北25日電）台北市長柯文哲赴以色列參加全球市長會議，原訂與以色列總理尼坦雅胡會面，臨時取消，他說，每個國家都有緊急事件，聽聞尼坦雅胡要與俄國總統蒲亭會面，他國的事看看就好。

柯文哲在台灣時間25日凌晨零時30分（以色列時間為23日晚間6時30分）參加全球市長會議，原訂與尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）會面，不過，尼坦雅胡臨時缺席。

柯文哲在台灣時間25日下午2時參訪猶太人大屠殺紀念館，參訪活動開始前接受媒體訪問時表示，聽聞尼坦雅胡要與蒲亭（Vladimir Putin）會面，「我想每個國家都有緊急事件」。

他說，以色列最近將舉行大選，「人家的事，我們看一看就好」。

對於高雄市長韓國瑜參訪馬來西亞，未順利與馬國農業部長、吉隆坡市長見面，原訂與數名當地國會議員進行早餐交流會也臨時取消，柯文哲說，以他擔任台北市長出訪經驗，認為是意料中事。

他說，「有件事情要誠實面對，台灣外交處境很困難，愈低調愈成功，愈高調就一下被卡」，如美國、日本比較不會變卦，因國力較強，也不怕被中國干擾，而小國在他出發前就變卦的情形，他遇過太多。（編輯：李亨山）1080225

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