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華府演說談民主自由 柯文哲：台灣核心價值

最新更新：2019/02/25 18:35

（中央社記者梁珮綺台北25日電）台北市長柯文哲預計3月16日訪美，將在華盛頓特區發表演說，內容以台灣民主自由、多元開放為主，他說，民主自由是台灣的核心價值，也是台灣被世界各國羨慕的。

柯文哲2月23日至27日率團赴以色列參加全球市長會議，並參訪自駕車公司「自駕車之眼」（Mobileye）、猶太人大屠殺紀念館、特拉維夫證券交易所、魏茲曼科學研究院和以色列創新局。

對於3月在華盛頓特區發表演說的內容，柯文哲接受媒體訪問時坦言，講稿還沒擬，但方向確定，「民主自由還是台灣價值的核心價值」，而他也在全球市長會中詢問以色列某國會議員，為何會在議會成立友台小組。

柯文哲說，對方回覆「以色列與台灣最相像的是有完全民主，就是交朋友的最大理由」，而全世界的國家中，民主發展到一個程度的只有2、30個國家。柯文哲表示，台灣的民主自由、多元開放被世界各國羨慕。

北市府副發言人陳冠廷在臉書上表示，柯文哲在會議上與猶太人理事會主席羅森（Jack Rosen）相談甚歡，羅森甚至提到，參加這項會議的許多市長，後來都成為世界上非常重要的領袖，也知道柯文哲3月將訪美，熱情表示願意幫忙安排活動。

柯文哲預計於3月16日至24日訪美，將參訪紐約市、華盛頓、亞特蘭大、波士頓4個城市。（編輯：李亨山）1080225

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