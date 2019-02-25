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高雄氣爆半癱 傷友羊角姐妹衝刺東京馬拉松

最新更新：2019/02/25 21:46
2014年發生的石化氣爆讓高雄遭遇重大災難，造成32人死亡、321人輕重傷，訴訟目前仍進行中。（資料照片）中央社記者陳朝福攝　108年2月25日
2014年發生的石化氣爆讓高雄遭遇重大災難，造成32人死亡、321人輕重傷，訴訟目前仍進行中。（資料照片）中央社記者陳朝福攝　108年2月25日

（中央社記者陳朝福高雄25日電）4年多前氣爆讓高雄遭遇重大災難，案發時被炸傷並導致下半身癱瘓坐輪椅的林黛甄和陳姿予，不畏身體不適與磨難，全力加強技巧和重力訓練，轉動輪椅拚東京馬拉松。

為衝刺3月3日在東京舉行的這場馬拉松賽事，林黛甄和陳姿予長期來轉動輪椅不斷練習，也多次參賽多場馬拉松賽事，蓄勢待發。

陳姿予今天受訪表示，除了南征北討參加多場馬拉松賽事，平常也在高雄市技擊館奔馳練習轉動輪椅的技巧，也會加強重力等訓練。

個性開朗的「羊角妹」陳姿予，與年紀較大的「羊角姐」林黛甄患難相扶持，兩人希望不畏辛苦，能以仰角的角度來看世界和全力往前衝刺，因此以「仰角」的諧音，以「羊角姐妹」命名成立粉絲團，記錄平時的訓練過程和辛酸點滴，苦吞當中艱辛甘苦歷程，卻令人動容，粉絲不捨經常貼文為她們加油打氣。

情同姐妹的「羊角姐」和「羊角妹」，兩人於前年10月由陳姿予率先決定參加2019日本東京馬拉松，她說，力邀「羊角姐」林黛甄加入才有伴，互相作伴和支援，幸好有「羊角姐」的加入，讓「羊角妹」參加東京馬拉松這條路不孤單。

姐妹倆在這段加強訓練的時日，表示回憶起來「經歷了好多好多事，過程很辛苦、很不容易，卻也無比珍貴」。粉絲則回應說，會一直陪伴著她們。

「羊角姐」和「羊角妹」今年1月參加屏東高樹路跑，雖然推輪椅推到手都破皮了，姐妹倆還是以驚人的毅力推完人生的首場42公里，感想是「通往天堂的上坡路都推過，東馬嚇不了我們！」

「羊角姐」和「羊角妹」說，當時是哭著推到終點，相信姐妹倆也能在東京的賽道上，繼續享受轉動輪椅的喜悅。

備戰2019日本東京馬拉松，「羊角姐」和「羊角妹」於2月9日的大年初五開工，今天暫停訓練保存體力，將輪椅和相關用品打包，預定27日先搭機飛往日本，以適應當地天氣及觀察了解沿線路況。

姐妹倆在粉絲團最新貼文表示，輪椅轉動一圈，可以前進2.2公尺，要推完42公里，大約要轉1萬9090圈，而根據東京馬拉松官方規定輪椅組的賽程時間為2小時10分鐘，這也表示一秒鐘要推大概2.5圈，才有可能在時間內完賽。

面對東京馬拉松，姐妹倆有備而來，好勝心強的兩人毫不畏懼，「靠著雙手，一樣可以推得很遠、很遠」，並向粉絲們吆喝「3月3日，我們東京見」。

高雄氣爆擊不倒的林黛甄和陳姿予，去年底參加高雄氣爆善款委員會交接時，曾獲前高雄市代理市長許立明致贈運動鞋等物加油打氣，兩人都表示已不再帶著恨意過日子，全力練習備戰3月舉行的東京馬拉松，全場與會人士為之動容。

兩人也感謝氣爆發生以來，一路上獲得許多人的相陪與照顧，重傷者間彼此打氣扶持，面對馬拉松的考驗，她們一定會用雙手轉動輪椅，力拚2小時完賽42公里，感謝善款讓傷者們沒有後顧之憂。

陳姿予則坦言在氣爆受傷的前半年，她帶著恨意過日子，經常問自己為什麼會是她，大小號都要旁人協助，但看到有受傷者比她還年輕，傷勢更重，終於轉念不再帶著恨意過生活，並自我突破及在外界協助下，走出陰霾，除了外出鼓勵其他傷者，也勤練輪椅馬拉松，「不必帶著仇恨，開心過日子就好。」

2014年發生的高雄石化氣爆案，造成32人死亡、321人輕重傷。（編輯：陳俊碩）1080225

4年多前高雄發生石化氣爆，案發時被炸傷並導致下半身癱瘓坐輪椅的林黛甄（右）和陳姿予（左），不畏身體不適與磨難，轉動輪椅拚日本東京馬拉松。（資料照片）中央社記者陳朝福攝　108年2月25日
4年多前高雄發生石化氣爆，案發時被炸傷並導致下半身癱瘓坐輪椅的林黛甄（右）和陳姿予（左），不畏身體不適與磨難，轉動輪椅拚日本東京馬拉松。（資料照片）中央社記者陳朝福攝　108年2月25日
4年多前高雄發生石化氣爆，案發時被炸傷並導致下半身癱瘓坐輪椅的陳姿予加強技巧和重力訓練，轉動輪椅力拚日本東京馬拉松。（資料照片）中央社記者陳朝福攝　108年2月25日
4年多前高雄發生石化氣爆，案發時被炸傷並導致下半身癱瘓坐輪椅的陳姿予加強技巧和重力訓練，轉動輪椅力拚日本東京馬拉松。（資料照片）中央社記者陳朝福攝　108年2月25日
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