農民批蕉價被壟斷嗆市長下台 高市府允查辦

（中央社記者王淑芬高雄26日電）旗山蕉農不滿高雄市政府漠視盤商壟斷蕉價怒嗆市長韓國瑜下台，副市長李四川今天指出，市府會努力拓展通路，也會去了解盤商如有壓低價錢或不合理的情形會依法辦理。

旗山蕉農25日聚集抗議盤商壟斷青蕉收購價格，讓農民血本無歸，近200名蕉農怒吼點名高雄市長韓國瑜及農委會官員漠視農民權益應該下台負責。

蕉農指臉書有一個香蕉價格及種植聯盟平台，一直壟斷青蕉收購價格，2月中旬出價每公斤新台幣15元後就預告要殺到10元，是導致近日蕉價持續滑落的主因。

農民向中央喊話，也不滿韓國瑜於選舉時承諾拒絕農產品盤商剝削，卻在農民求助時未給回應，農民嗆「韓國瑜下台」。

韓國瑜刻正帶領團隊赴東南亞拓銷農漁產品，由李四川代為主持市政會議，他受訪表示，農業局已向公平會反映，市府和農業局會去了解盤商的問題，如果盤商有壓低價錢、不合理情形會依法辦理。

另外，網路還流傳一紙市府2月19日市政會議會議記錄載明「主席韓國瑜（公出，由李四川主持）」，網友留言指韓國瑜當天明明在夜宿彌陀區漁會後透過新聞局說明取消市長全天行程，新聞局長王淺秋也表示，市長不舒服、體力不支，可能是連日行程排太滿，加上韓國瑜原本有點感冒，所以決定暫時休息一下。

網友在ptt貼文市政會議紀錄中載明韓國瑜公出，不少網友留言批評指「韓國瑜請假回家卻可以報公出…原來回家休息，也算出差」。

李四川說明當天韓國瑜應該是「病假」，會議記錄寫「公出」是不對的，將會做修正；至於有網友質疑市府公文一再外流，李四川表示，6都的市政會議紀錄都會上網揭露，如果未上網前就外流會嚴查。（編輯：翁翠萍）1080226