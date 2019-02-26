開除吳子嘉 民進黨：因常提汙衊黨不實言論

（中央社記者劉建邦台北26日電）民進黨台北市黨部今天決議開除美麗島電子報董事長吳子嘉黨籍。主委陳正德說，黨可接受外界批評，但有黨員以不實言論損害黨名譽，沒有政黨可接受。吳子嘉則會尋求法律途徑。

陳正德受訪時指出，19日有執委提案，認為吳子嘉時常在政論節目抹黑民進黨，因此決議開除吳子嘉黨籍，今天中午召開評委會時，委員一致通過，將擬具理由書後移送中評會。

陳正德表示，吳子嘉時常公開地在政論節目以不實、抹黑言論，損害民進黨名譽，黨和執政團隊可接受外界批評，且也會虛心檢討改進，但若有黨員以造謠等方式唱衰民進黨，這樣黨員應該不適合繼續留在黨內，且沒有一個政黨可以容許黨員有這樣的行為。

吳子嘉接受電話訪問時指出，針對被民進黨台北市黨部開除黨籍，會找律師提出相關法律程序，保障他身為黨員權利，可能會依循立法委員王金平過去訴訟模式。

吳子嘉說，至於民進黨北市黨部認為有抹黑黨的名譽言論，他認為是有點荒謬，到底有無台北市黨部所指控行為，身為新聞從業人員在媒體上的評論、言行是可受外界公評，到底有無汙衊民進黨，這部分可能跟市黨部標準不一致。

吳子嘉表示，他認為台灣新聞專業有一項標準，新聞從業人員應該有專業標準，在跟政黨利益衝突時，應該要堅持新聞專業，不應該屈從政黨利益之下。（編輯：張銘坤）1080226