開除吳子嘉黨籍 卓榮泰：地方依黨章處理

美麗島電子報董事長吳子嘉遭民進黨台北市黨部開除黨籍，黨主席卓榮泰（前左）26日下午與黨提名新北市立委補選參選人余天（前左2）出席公開活動後受訪表示，基層黨員的黨紀問題是在地方黨部，地方黨部處理都是依照黨章進行。中央社記者王鴻國攝 108年2月26日

（中央社記者王鴻國新北26日電）美麗島電子報董事長吳子嘉經常在政論節目上批評時事，今天被民進黨台北市黨部決議開除黨籍。民進黨主席卓榮泰表示，地方黨部的處理都是依照黨章進行。

民進黨台北市黨部今天決議開除美麗島電子報董事長吳子嘉黨籍。市黨部主委陳正德說，19日有執委提案，認為吳子嘉時常在政論節目抹黑民進黨，因此決議開除吳子嘉黨籍，今天中午召開評委會時，委員一致通過，將擬具理由書後移送中評會。

卓榮泰今天下午出席「DPP姐妹幫總動員挺余天」的活動後受訪，媒體詢及民進黨過去很包容多元的聲音，為何會開除吳子嘉的黨籍。

卓榮泰表示，基層黨員的黨紀問題是在地方黨部，這個問題還不會到中央黨部來，地方黨部處理都是依照黨章進行。

卓榮泰希望所有的黨員在此時此刻應該體認到黨的困境、為黨共同目標，大家能夠內部凝聚、外部一致，這樣才是黨內所有同志未來應該走的路線。（編輯：卞金峰）1080226