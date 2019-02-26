韓國瑜推銷水果 星國兩大超市簽合約

高雄市長韓國瑜26日與職總平價合作社總裁謝健平簽訂3年合約，韓國瑜（前右2）並在超市推銷台灣蔬果。中央社記者黃自強新加坡攝 108年2月26日

（中央社記者黃自強新加坡26日專電）高雄市長韓國瑜今天接續第2天在新加坡的蔬果招商行程，除先後與職總平價合作社與昇菘超市簽約外，也與企業界人士餐敘，希望他們也能到高雄投資。

韓國瑜上午抵達職總平價超市，並與職總平價合作社（NTUC FairPrice）總裁謝健平簽訂3年合約，採購金額每年合計超過新幣100萬元（約新台幣2300萬元），輸入木瓜、鳳梨、蜜棗、芭樂、金煌芒果、玉荷包荔枝。

謝健平表示，未來3年將採購高雄在地農產品，職總平價超市將專門銷售高雄農產到新加坡超市，把最新鮮、最優質的農民水果介紹到新加坡。

韓國瑜下午接著與昇菘集團總裁林福星簽訂3年採購長約，金額每年超過新幣50萬元（約新台幣1150萬元），出口品項有木瓜、鳳梨、蜜棗、芭樂、金煌芒果、玉荷包荔枝。

對於媒體詢及台灣水果在新加坡超市販售價格，韓國瑜指出，台灣水果與東南亞賣的水果有所區隔，價格不會像日本水果售價偏高，但從台灣運到東南亞販售，品質會比較高，價格會比中南美洲或東南亞的水果售價稍微高一點。

由於謝健平也是新加坡國會議員，韓國瑜戲稱這是他在新加坡認識最大的官，並希望能心對心與新加坡交朋友。

駐新加坡代表梁國新下午在昇菘超市接受媒體訪問指出，台灣水果品質佳，曝光度愈多愈好，不論是中央單位或地方政府到新加坡推銷水果，都有利於經濟發展。

職總平價合作社成立迄今46年，是新加坡最大的連鎖超市，在當地已擁有146家分店，包括職總平價超市、平價Finest精品超市（FairPrice Finest）與平價Xtra霸級市場（FairPrice Xtra）。

昇菘超市創立於1985年，目前也是新加坡數一數二的超市，擁有54間分店。（編輯：林憬屏）1080226

高雄市長韓國瑜（右）26日與昇菘集團總裁林福星（左）簽訂3年採購長約，金額每年超過新幣50萬元，包括木瓜、鳳梨、蜜棗、芭樂、金煌芒果等水果。中央社記者黃自強新加坡攝 108年2月26日