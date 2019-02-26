機捷春節疏運亮眼 鄭文燦慰問送利多調薪3%

桃園機場捷運今年春節期間順利完成延長營運及增開加班車服務，桃園市長鄭文燦（中）26日前往桃捷公司慰問員工，並送上新台幣30萬元的激勵獎金慰勞同仁。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年2月26日

（中央社記者吳睿騏桃園26日電）桃園機場捷運今年春節期間順利完成延長營運及增開加班車服務，桃園市長鄭文燦今天前往桃捷公司慰問，同時釋出基本薪調薪3%等利多，透過正向的鼓勵，提升全體員工的士氣。

桃園機場捷運通車即將邁入第3年，今年春節期間也順利完成延長營運時間及增開加班車等擴大服務，春節期間的平均日運量為7萬2000人次，相較於去年春節，平均日運量成長達11%。

鄭文燦今天前往桃捷公司，除致贈新台幣30萬元的激勵獎金慰勞同仁，考量桃捷與北捷間的薪水差距，鄭文燦也宣布，基本薪薪點折算薪額基準提高百分之3，並建立職務加給與大站加給，增列績效獎金制度，激勵桃捷同仁的士氣，也保障桃捷員工的權益與公司的永續經營。

另外，鄭文燦表示，桃捷員工的福利金，今年起也由原本的0.05%提高至0.15%，相信多項薪資及福利的增加，有助於員工士氣提升。鄭文燦也強調，員工是桃捷最重要的資產，他們的努力應呈現在績效獎金裡。

鄭文燦指出，桃捷公司第1年盈餘為1.18億元，第2年盈餘達3.3億元。對於過去桃捷公司營運前的虧損，則採取管用合一的方式，將場站聯合開發收益，分年挹注給桃捷公司，以打平虧損，符合會計準則，也讓桃捷能永續發展。（編輯：卞金峰）1080226