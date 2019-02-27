花蓮高球場老建築 縣府朝珍貴文資方向保護

（中央社記者李先鳳花蓮縣27日電）花東唯一高爾夫球場--花蓮高爾夫球場內一座逾90年的老舊建築，為日治時期所遺留；整座球場內種植百種樹木已成林，宛如植物園。花蓮縣政府表示，將朝文化資產方向進行保護。

花蓮高爾夫球場歷史悠久，建於民國17年，為當時全省僅有兩座十八洞標準高爾夫球場之一，當時稱為「米崙高爾夫球場」，與著名的台灣高爾夫俱樂部（淡水球場）相媲美。

文史工作者葉柏強日前發現前述球場內的老舊建築是約90年前的米崙高爾夫球場招待所，認為極具文化資產潛力，建議花蓮縣文化局保存此棟珍貴的文化資產。

葉柏強今天受訪說，他從收藏的繪葉書「台灣風景明信片」發現，當年米崙高爾夫球場內招待所牆面為鋼筋混泥土結構，屋頂為木構桁架，屋頂原鋪銅瓦。招待所中央有一圓形拱頂，目前已經不見，銅瓦已被鐵皮浪板取代，弧形入口及主要結構體大致保留原貌，具相當的稀有性。

葉柏強說，二次大戰時，招待所被日本軍方徵用為指揮部，球場內建起一座座的碉堡；已故攝影家駱香林曾經遠遠的拍攝過這棟建築，當時圓形拱頂尚存。

建築物線條多用曲線，和當時類似總統府的建築風格十分不同。戰後高爾夫球場俱樂部會員捐樹美化球場，大家捐出各式樹種，數十年後的今天可見球場內大樹成林，宛如植物園，搭配遠方中央山脈，風景優美。

花蓮高爾夫球場土地屬國有財產，管理單位為花蓮縣教育處，105年委外經營。前述老舊建築目前由高仕高爾夫公司承租使用。

花蓮縣文化局長江躍辰表示，未來如經提報指定或登錄為文化資產，經由公部門挹注行政資源，辦理調查研究闡述其歷史價值、建物特色，再依據調查研究成果辦理規劃設計、修復施工，使老建築風華再現。（編輯：翁翠萍）1080227