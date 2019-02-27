揭開神秘面紗 大膽島觀光啟航

金門縣政府27日舉行大膽島啟動儀式，金門縣長楊鎮浯（前左）在接受曾任大膽島作戰官劉伯麟（前右）遞交的刺槍後，正式宣告大膽島3月1日開放觀光營運。中央社記者黃慧敏攝 108年2月27日

（中央社記者黃慧敏金門縣27日電）民國48年2月27日，國防部將大擔島更名為大膽島；60年後的今天，金門縣長楊鎮浯宣布3月1日正式啟動大膽島觀光，除了中國大陸和香港、澳門籍民眾以外，都可以報名登島。

啓動儀式在大膽島遊客服務中心和生明廳前廣場舉行，金門各界代表多人出席，現場熱鬧滾滾。特別的是，6位年齡加起來超過380歲的老兵表演刺槍術，是一大亮點。雖然老兵身手不如以往矯健，但賣力演出，仍博得滿堂彩。

楊鎮浯表示，大膽島距金門本島約12公里，距離廈門島約4.4公里，被稱為「前線中的前線」，不僅是戰役場景，更有豐厚的文史面貌；等待多時後，終於開放觀光。楊鎮浯宣布大膽島3月1日起開放觀光，縣府安排了一日島主房、老兵探險團等遊程，值得大家來領略不同風情。

103年6月30日國防部將大膽島釋出，歸還金門縣政府管轄；縣府於107年7月26日大膽島大捷68週年勝利紀念日試營運成效卓著，今年3月1日起正式開放觀光。

面積只有0.79平方公里的大膽島，扼守廈門咽喉，地理位置險要，自古是兵家必爭之地。國共對峙期間，大膽島更被中共視為眼中釘、肉中刺，去之而後快。

大膽島將於3月1日開放觀光營運，金門縣長楊鎮浯27日指出，大膽島不僅是戰役場景，更有豐厚文史面貌，觀迎各界前來領略大膽島不同風情。中央社記者黃慧敏攝 108年2月27日

中共在38年占據整個中國大陸，在當年古寧頭戰役吃了敗仗後，為報一箭之仇，隔年7月26日從廈門猛烈砲擊大膽島，打算先奪取大膽島再進攻金門，並發下狂言要以2連的兵力，打下大膽島。沒想到國軍以小搏大，把共軍打得潰不成軍，史稱「大膽島大捷」。

八二三砲戰，大二膽也是共軍重點攻擊目標，遭受慘烈砲擊，工事幾被蕩平、糧秣彈藥也消耗殆盡，全無反擊能力；49年六一七、六一九砲戰，大二膽落彈量更是史無前例的多。但大膽島是一艘打不沉的航空母艦，以「地下城堡、海上公園」之姿，屹立不搖至今。

40年10月時任國防部政治部主任的蔣經國視察大擔島，題勉守軍「大膽者，方能負起反攻復國之大擔」，47年12月再登島，親題「大膽擔大擔，島孤人不孤」激勵官兵，國防部於是在48年2月27日將大擔島改名為大膽島。

大膽島由南、北兩個高地組成，由一條細長沙灘連接，現建有生明路，兩旁有造型各異的獅子多尊。島上知名景點首推「三民主義統一中國」心戰牆，還有神泉茶坊、神雞之墓、大膽播音站、大二膽戰役紀念碑、神犬茜露之墓等。（編輯：黃世雅）1080227

大膽島將在3月1日開放觀光，金門縣長楊鎮浯27日率縣府人員與各界人士舉行大膽島啟用儀式，並於大膽島特色郵筒寄出明信片，作為開放觀光的紀念。中央社記者黃慧敏攝 108年2月27日