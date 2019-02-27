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花蓮男私搬海灘逾1噸鵝卵石 竊盜罪法辦

最新更新：2019/02/27 16:36
花蓮一名男子26日開廂型車至花蓮溪口搬運大量鵝卵石，遭岸巡隊人員查獲。男子供稱只是想帶回家鋪地板用，不知已違法，全案訊後依竊盜罪嫌送辦。（行政院海岸巡防署東部分署第一二岸巡隊提供）中央社記者李先鳳傳真　108年2月27日
花蓮一名男子26日開廂型車至花蓮溪口搬運大量鵝卵石，遭岸巡隊人員查獲。男子供稱只是想帶回家鋪地板用，不知已違法，全案訊後依竊盜罪嫌送辦。（行政院海岸巡防署東部分署第一二岸巡隊提供）中央社記者李先鳳傳真　108年2月27日

（中央社記者李先鳳花蓮縣27日電）花蓮縣一名男子昨天下午開廂型車至花蓮溪口搬運石頭被海巡人員查獲，石材經秤重約有1.1公噸。男子供稱想帶回家鋪地板用，訊後依竊盜罪移送花蓮地檢署偵辦。

行政院海岸巡防署東部分署第一二岸巡隊今天表示，昨天下午在花蓮溪口南岸發現一輛廂型車行跡可疑，疑似盜採砂石，立刻前往了解，並通報海巡署第九巡防區指揮部支援。經盤查後，發現陳姓嫌犯車上裝滿鵝卵石，並查出他盜採量逾1.1公噸，隨即進行筆錄。

陳男應訊時供稱，不知道海岸砂石是國有財產，不能任意撿拾，只是想撿一些回家鋪地板。

第一二岸巡隊表示，岸際砂石為國有財產，未經許可不得任意撿拾，將會持續取締不法。另外，民眾若發現任何不法情事，可透過海巡署「118」服務專線通報。（編輯：戴光育）1080227

海岸巡防署東部分署第一二岸巡隊26日在花蓮溪口查獲一名陳姓男子車上載滿約1.1公噸的鵝卵石，陳男供稱不知海岸砂石是國有財產，不能隨意撿拾，訊後陳男被依竊盜罪嫌移送法辦。（行政院海岸巡防署東部分署第一二岸巡隊提供）中央社記者李先鳳傳真　108年2月27日
海岸巡防署東部分署第一二岸巡隊26日在花蓮溪口查獲一名陳姓男子車上載滿約1.1公噸的鵝卵石，陳男供稱不知海岸砂石是國有財產，不能隨意撿拾，訊後陳男被依竊盜罪嫌移送法辦。（行政院海岸巡防署東部分署第一二岸巡隊提供）中央社記者李先鳳傳真　108年2月27日
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