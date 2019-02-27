春遊補助 黃偉哲：有限資源用在刀口上

台南市長黃偉哲27日表示，帶動旅遊，提振觀光，地方當然可以考慮適當補助，但不能是大家和旅館業者互相配合去A國家資源；期待政策能好好執行，不會流於利多大放送。中央社記者張榮祥台南攝 108年2月27日

（中央社記者張榮祥台南27日電）春遊補助4月將上路，台南市長黃偉哲今天表示，有限資源要用在刀口上，政策要好好執行，不能流於利多大放送。

黃偉哲今天在台南市議會接受媒體訪問時指出，交通部的暖冬補助，立意良善，執行卻有落差，不少人拿著身分證到住家附近旅館登錄，結果旅館拿補助，當事人拿早餐，聯合A國家資源，接下來的春遊補助，應該要遏止這種現象。

他表示，帶動觀光旅遊，地方當然可以考慮適當補助，但不是大家和旅館業者互相配合A國家資源，政策必須好好執行，不能流於利多大放送。

黃偉哲說，很多政策到最後會疲乏，提振景氣的效用也會慢慢遞減；暖冬之後有春遊，春遊過後是否還要夏遊，夏遊之後還要不要冬遊，這些都要好好考量。

黃偉哲表示，資源非常有限，要用在刀口上，若加碼補助可以吸引更多國際觀光客，地方都會願意，如果只是在有限的國旅這塊大餅上你爭我奪，就會淪為過去的生育補助，變成遷戶口比賽。（編輯：黃世雅）1080227