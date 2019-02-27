美國台灣女婿捐逾百台相機 展售義賣作公益

嘉義市再耕園庇護工場日前接獲一批相機捐贈，經初步整理有103部相機、120個相機鏡頭、20台閃光燈及部分暗房設備等，捐贈者是來自美國的台灣女婿巴茨（Evan Butts），園長李銘浚27日歡迎有興趣民眾前往選購，義賣所得將投入公益用途。（嘉義市再耕園提供）中央社記者黃國芳傳真 108年2月27日

（中央社記者黃國芳嘉義市27日電）美國的台灣女婿Evan Butts來台工作，後來因病住進養護中心，他所收藏的逾百台相機及鏡頭，由他的妻子捐給嘉義市再耕園庇護工場展售義賣，所得全數由再耕園運用。

再耕園長李銘浚今天表示，再耕園庇護工場日前接獲一批相機的捐贈，經初步整理有103部相機、120個相機鏡頭，20台閃光燈及部分暗房設備，濾鏡及保護鏡，主要為PENTAX品牌機械式相機。

李銘浚指出，捐贈者是來自美國密西根州的台灣女婿Evan Butts，2009年來台工作，這批相機因此飄洋過海到台灣。捐贈者十分愛好攝影，也偏愛PENTAX相機，大部分相機、鏡頭外觀上都保存良好，操作功能正常，應是他的珍藏。

李銘浚說，Evan Butts來台投入工作後，這些相機一直沒有從箱中取出的機會，不料，他工作第3年後，因重病住進養護中心，而無法再使用相機器材，他的妻子透過媒體報導得知再耕園的服務，決定捐出全部器材展售，所得均由再耕園運用。

李銘浚表示，雖然是舊式的底片相機，但因為數量龐大且為專業的單眼相機和鏡頭，特別邀請專業攝影人士協助評估，到場的專業人士對如此數量的器材也嘆為觀止。

李銘浚指出，這次受贈相機以PENTAX系列相機為主，還有PENTAX相機規格的各式各樣鏡頭，將於3月2日起在再耕園庇護商店公開展售，攝影專業人士認為展售的鏡頭加裝轉接環即可運用於各式相機，包括數位相機在內。建議對老相機有興趣民眾可前往選購。（編輯：翁翠萍）1080227