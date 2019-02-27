更多編輯台推薦新聞：
塑膠汙染無所不在 海溝生物體內也找得到
國際

塑膠汙染無所不在 海溝生物體內也找得到

印度姊妹月事革命獲奧斯卡獎 冷嘲熱諷未停歇
國際

印度姊妹月事革命獲奧斯卡獎 冷嘲熱諷未停歇

分析／川金二會 中國是雙方甩不掉的場邊人
國際

分析／川金二會 中國是雙方甩不掉的場邊人

紐約市長力挺 曼哈頓收塞車費箭在弦上
國際

紐約市長力挺 曼哈頓收塞車費箭在弦上

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

美國台灣女婿捐逾百台相機 展售義賣作公益

最新更新：2019/02/27 17:41
嘉義市再耕園庇護工場日前接獲一批相機捐贈，經初步整理有103部相機、120個相機鏡頭、20台閃光燈及部分暗房設備等，捐贈者是來自美國的台灣女婿巴茨（Evan Butts），園長李銘浚27日歡迎有興趣民眾前往選購，義賣所得將投入公益用途。（嘉義市再耕園提供）中央社記者黃國芳傳真　108年2月27日
嘉義市再耕園庇護工場日前接獲一批相機捐贈，經初步整理有103部相機、120個相機鏡頭、20台閃光燈及部分暗房設備等，捐贈者是來自美國的台灣女婿巴茨（Evan Butts），園長李銘浚27日歡迎有興趣民眾前往選購，義賣所得將投入公益用途。（嘉義市再耕園提供）中央社記者黃國芳傳真　108年2月27日

（中央社記者黃國芳嘉義市27日電）美國的台灣女婿Evan Butts來台工作，後來因病住進養護中心，他所收藏的逾百台相機及鏡頭，由他的妻子捐給嘉義市再耕園庇護工場展售義賣，所得全數由再耕園運用。

再耕園長李銘浚今天表示，再耕園庇護工場日前接獲一批相機的捐贈，經初步整理有103部相機、120個相機鏡頭，20台閃光燈及部分暗房設備，濾鏡及保護鏡，主要為PENTAX品牌機械式相機。

李銘浚指出，捐贈者是來自美國密西根州的台灣女婿Evan Butts，2009年來台工作，這批相機因此飄洋過海到台灣。捐贈者十分愛好攝影，也偏愛PENTAX相機，大部分相機、鏡頭外觀上都保存良好，操作功能正常，應是他的珍藏。

李銘浚說，Evan Butts來台投入工作後，這些相機一直沒有從箱中取出的機會，不料，他工作第3年後，因重病住進養護中心，而無法再使用相機器材，他的妻子透過媒體報導得知再耕園的服務，決定捐出全部器材展售，所得均由再耕園運用。

李銘浚表示，雖然是舊式的底片相機，但因為數量龐大且為專業的單眼相機和鏡頭，特別邀請專業攝影人士協助評估，到場的專業人士對如此數量的器材也嘆為觀止。

李銘浚指出，這次受贈相機以PENTAX系列相機為主，還有PENTAX相機規格的各式各樣鏡頭，將於3月2日起在再耕園庇護商店公開展售，攝影專業人士認為展售的鏡頭加裝轉接環即可運用於各式相機，包括數位相機在內。建議對老相機有興趣民眾可前往選購。（編輯：翁翠萍）1080227

來自美國的台灣女婿巴茨（Evan Butts）捐出自己珍藏的逾百台相機給嘉義市再耕園庇護工場展售，主要為PENTAX品牌機械式相機，義賣所得也將交給再耕園運用。（嘉義市再耕園提供）中央社記者黃國芳傳真 108年2月27日
來自美國的台灣女婿巴茨（Evan Butts）捐出自己珍藏的逾百台相機給嘉義市再耕園庇護工場展售，主要為PENTAX品牌機械式相機，義賣所得也將交給再耕園運用。（嘉義市再耕園提供）中央社記者黃國芳傳真 108年2月27日
地機族