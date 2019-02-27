陪郭國文掃街 卓榮泰對選情有信心

民進黨主席卓榮泰（右1）27日陪同黨籍台南市立委補選參選人郭國文（右2）到麻豆區掃街拜票，有民眾相贈手搖飲料。中央社記者楊思瑞攝 108年2月27日

（中央社記者楊思瑞台南27日電）民進黨行動中常會今天到台南市麻豆代天府舉行，黨主席卓榮泰會後帶著多名中常委，陪立委補選參選人郭國文到附近鬧區掃街拜票。卓榮泰表示，選情雖遭遇困難，但仍樂觀有信心。

卓榮泰與郭國文一行人下午在行動中常會結束後，一起前往麻豆區興中路掃街拜票；沿路拜訪每個店面、攤販，並向路人懇託尋求支持。不少支持者熱情上前打招呼，有人拿出小番茄招待，還有人自掏腰包買飲料上前相贈，讓卓榮泰與郭國文相當開心。

卓榮泰在掃街前受訪時表示，台南是民進黨組織耕耘最好的地方，但目前選情仍遭遇到一些困難，這與對手和大環境對選戰有些決定性影響有關。

他說，郭國文的兩名主要對手中，有一名是脫離民進黨參選，希望她不要再傷害民進黨。民進黨從過去到現在，對年輕人參與政治沒有任何打折，對培養年輕人有最大努力。他也希望這個選區國民黨的參選人乾脆一點，要選立委就選立委、要選議員就選議員；議員就任才3個月就要離開，對選民無法交代。

卓榮泰表示，今天已指示全黨上下全力動員，在組織地方動員方面做更多努力，對選情仍舊深感信心與樂觀。（編輯：吳佳穎）1080227