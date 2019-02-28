騎單車一日雙城 柯文哲：正面力量讓台灣向前走

（中央社記者梁珮綺台北28日電）台北市長柯文哲今天騎單車挑戰一日雙城，上午10時30分抵達竹市代天府，比原訂時程晚30分鐘，他說，要走得遠，必須所有人一同前進，盼用正面與希望力量讓台灣向前走。

柯文哲挑戰一日雙城，上午7時從台北市關渡宮出發，途經知行路、中央北路、大度路、民權路、關渡橋，騎台15線至新北市八里，再轉台61經林口、桃園市大園、新屋、新竹縣新豐、竹北市、西濱路一段，最終抵達竹市代天府。

柯文哲原訂10時抵達，由於桃園到新竹西濱路一段塞車嚴重，行程延遲30分鐘，柯文哲約10時30分抵達竹市代天府。

柯文哲沿途受到民眾熱烈歡迎，副發言人柯昱安時時提醒民眾不要在路上拍照；而柯文哲抵達竹市代天府後，多名民眾直呼「選總統」、「總統好」。

台北市客委會主委徐世勳胞姊徐欣瑩、新竹縣議員吳旭智、新竹市海濱里長彭永泰、代天府主委彭德林上前迎接，並送上新竹市獨有的伴手禮「好柿會花生」，徐欣瑩笑說，代表「好事隨時發生」。

柯文哲致詞時表示，如果只有他一個人騎單車，騎10公里、20公里時就會覺得無聊，但當眾多車友在身邊時，情緒會互相傳染，所以「要走得遠，大家要一起前進」。

他說，台灣應告別過去悲傷的氣氛，以充滿正面、希望的力量讓台灣一起向前走。（編輯：張銘坤）1080228