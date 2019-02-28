鄭文燦出發訪美 展開交流學習之旅

桃園市長鄭文燦28日晚間率團搭機赴美考察，除進行姊妹市交流，也希望拜訪美國智庫，促進桃園與美國的城市外交。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 108年2月28日

（中央社記者吳睿騏桃園機場28日電）桃園市長鄭文燦今天晚間率團搭機赴美，計劃訪問洛杉磯、華府及紐約。除了進行姊妹市交流，也希望拜訪美國智庫，同時也建立溝通管道，促進桃園與美國的城市外交。

鄭文燦將在28日至3月11日期間，率市府團隊赴美，並訪問洛杉磯、華府及紐約。行程包括姐妹市參訪、拜訪哈德遜研究所（Hudson Institute）等4個智庫，進行相關交流，參加僑界活動為主，也希望藉由意見的交換學習，促進桃園城市外交。

鄭文燦在搭機前受訪表示，市府原本在去年就安排訪美，但因選舉及議會開議而延至今年3月，由於適逢桃園市與加州聖伯納地諾郡（San Bernardino County, California, SBC）簽約姊妹市2週年，因此這次的參訪定調為「交流學習之旅」。

鄭文燦指出，在洛杉磯除了拜會聖伯納地諾郡督察赫格曼（Curt Hagman），也會與南加州僑胞舉辦餐會，參加南加州台灣客家會2019客家會年會，同時以「台灣新世代年輕人的方向」為題舉行台美青年座談。

鄭文燦表示，參訪團在3月10日會前往華府，除參加哈德遜研究所公開研討會，以「美國印太戰略下台灣的角色」進行探討，並與華府台僑舉辦座談會。

他說，3月6日預計前往紐約，除了參加僑胞晚宴，也會與紐約的哥倫比亞大學台灣留學生餐敘，並進行市政參訪。

鄭文燦表示，相關行程也會透過臉書（Facebook）及新聞稿等形式披露，讓關心市政的民眾也能夠一起參與。（編輯：吳佳穎）1080228