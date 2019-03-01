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夢幻藍眼淚 馬祖北海坑道夜航追淚行程啟動

最新更新：2019/03/01 15:51
2019馬祖北海坑道搖櫓船夜賞藍眼淚遊程1日登場，遊客可在無光害的坑道內，欣賞絕美的藍眼淚奇景。（連江縣政府提供）中央社　108年3月1日
2019馬祖北海坑道搖櫓船夜賞藍眼淚遊程1日登場，遊客可在無光害的坑道內，欣賞絕美的藍眼淚奇景。（連江縣政府提供）中央社　108年3月1日

（中央社馬祖1日電）2019馬祖北海坑道搖櫓船夜賞藍眼淚從3月1日起到11月30日止，每天晚間6時30分到9時共有6場，每場48人，受理遊客預約報名。

馬祖國家風景區管理處表示，每年4月到6月「淚況」最佳。

每年約3月到9月，馬祖的海岸邊清澈的海水常閃著一波波藍色光芒，像是天上的繁星倒映在海面上閃耀著，眾人稱這種特別海景為「藍眼淚」，聽來浪漫又奇幻，吸引許多追「淚」族前來欣賞或拍照，成為馬祖珍貴的觀光資源。

海大研究團隊從2016年開始採樣，經1年調查研究，2017年2月23日公開發表，證實「藍眼淚」是蟲，不是藻，且是自然現象。海大教授蔣國平說，馬祖「藍眼淚」跟閩江水有關，閩江營養鹽增加，提供夜光蟲的植物性浮游生物攝食環境。

另外，馬祖藍眼淚生態館10日開幕，內部展示結合海洋大學研發人工大量培育及量化藍眼淚（夜光蟲），場景並運用科技創造虛擬實境環境，讓遊客一年四季都能看見絕美藍眼淚。（編輯：張銘坤）1080301

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