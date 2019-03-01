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宜蘭傳藝擲筊延長賽 12歲男童險勝抱走30萬

最新更新：2019/03/01 17:16
宜蘭傳藝園區1日舉辦「乞龜博杯」延長賽，1日由78歲婦女謝梅花（左）與12歲男童李翊任（右）再度PK決勝負，最後由李翊任險勝，獲得新台幣30萬元獎金。（宜蘭傳藝園區提供）中央社記者王朝鈺傳真　108年3月1日
宜蘭傳藝園區1日舉辦「乞龜博杯」延長賽，1日由78歲婦女謝梅花（左）與12歲男童李翊任（右）再度PK決勝負，最後由李翊任險勝，獲得新台幣30萬元獎金。（宜蘭傳藝園區提供）中央社記者王朝鈺傳真　108年3月1日

（中央社記者王朝鈺宜蘭縣1日電）宜蘭傳藝園區今天舉辦「乞龜博杯」延長賽，78歲女子謝梅花與12歲男童李翊任PK，第一輪平手，李翊任在第二輪擲出8個聖杯險勝，獲得新台幣30萬元獎金並說要交給爸媽繳房貸。

宜蘭傳藝園區「乞龜博杯比賽」在農曆大年初4到初6舉行，共吸引4698人參賽，出現兩位同樣擲出連續10個聖杯的幸運神手謝梅花與李翊任，兩人今天再度到宜蘭傳藝園區文昌祠廟埕廣場PK一決勝負。

這場PK賽採積分制，每人可擲10次，一個聖杯為一分，陰杯、笑杯或立杯不計分，積分最高者可抱走獎金，兩人賽前先握手互相加油，接著抽籤決定擲筊順序，由謝梅花優先擲筊。

第一輪比賽雙方都擲出4個聖筊戰成平手，廟埕滿滿觀戰遊客直呼緊張刺激，並大聲歡呼為兩人加油，進入延長賽，謝梅花在10次擲筊中擲出7個聖杯，緊接著上場的李翊任在第9次擲筊時也累計7個聖杯，全場注目緊盯他的最後擲筊。

李翊任深吸一口氣擲出聖筊後高舉雙手振臂歡呼，幸運抱走30萬元大獎，他說，獎金全部要交給爸媽繳房貸，但希望媽媽能買一台SWITCH遊戲機送給他。

主辦單位全聯善美的文化藝術基金會也特別準備傳藝年卡、文昌祠紀念好禮包及琉璃藝術品等紀念品，贈送給謝梅花。（編輯：翁翠萍）1080301

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