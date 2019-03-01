柯文哲訪陳水扁 陳致中：未談選總統

（中央社記者陳朝福高雄1日電）台北市長柯文哲夫婦今天探訪前總統陳水扁，了解生活和健康等近況及復健情形。陳水扁之子陳致中轉述現場會面情形時說，這是醫師來探訪病人，家屬很感謝，沒有談到選總統之事。

柯文哲夫婦下午驅車到高雄人文首璽大樓探望陳水扁，訪視一個多小時後，由陳致中陪同到大樓前廣場受訪。

外界傳出柯文哲與陳水扁會面是由柯媽媽所促成，希望在柯文哲選2020總統幾乎成定局的時刻，陳水扁也想藉此作為政治翻身的契機。媒體詢問柯文哲對於相關爆料的看法時堅決否認，並表示，要見面直接用LINE就可以了，何需透過別人，媽媽也沒有做這些事情。

外界一再關切的柯文哲與高雄市長韓國瑜見面議題，今天南下高雄2人卻未碰面很可惜，柯文哲說，要見面的機會很多，主要是來探視陳水扁，因當初替他寫一本口述歷史的書，需要補一些照片、校稿等；陳水扁當過一任市長、兩任總統，有機會出版口述歷史書還是要快出版。

柯文哲擔任過陳水扁醫療小組的醫師，當媒體詢問陳水扁目前的健康狀況時，柯文哲先愣了一下說，不是不能談病人的隱私嗎？最後才表示後遺症還是那樣子。

陳致中送走柯文哲夫婦後，受訪時說，父親與柯文哲有共識，希望最快於4月能出版這本口述歷史的書，今天沒有談到任何選總統的事和政治議題。

陳致中說，柯文哲夫婦都是醫師，妻子陳佩琪專長小兒和神經科，都很關心陳水扁的身體健康狀況，目前況穩定沒有惡化。家屬都很感謝醫師來關心病情。

柯文哲昨天騎腳踏車進行「一日雙城」抵高雄，今天也接受高雄漢王飯店董事長林富男邀請，演講「我的人生觀-從醫生之路到台北市長」，與在地人士分享經驗，下午訪陳水扁後再到屏東參觀台灣燈會。

柯文哲分享選舉經驗時說，他和高雄市長韓國瑜的「韓流」能影響台灣政治，網路占了很大的力量，誰能料想到他們首次投入市長選舉幾個月後能勝選，就像氣候有極端氣候一樣，這是「極端政治」。韓國瑜投入選舉形成「韓流」，讓他大開眼界，只用50天網路聲量就超越他。（編輯：黃世雅）1080301