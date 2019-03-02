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朱立倫：百姓要兩岸和平 不是對抗

最新更新：2019/03/02 11:32

（中央社記者張榮祥台南2日電）角逐2020總統大選國民黨提名的前新北市長朱立倫今天表示，百姓要的是和平、做生意及賺大錢，民進黨卻只會騙，每天喊台獨，卻不敢宣布，造成兩岸對抗。

台南市第二選區立委補選白熱化，朱立倫上午陪同中國國民黨徵召參選人謝龍介掃街拜票。朱立倫在玉井區青果市場開講時指出，民主進步黨只會騙，畫虎爛（台語），這是民進黨最大的特色。

朱立倫表示，民進黨反核電，執政上台後，每個核電廠照用不誤。他只是說，「如果我當總統，台灣又缺電，所有電廠都要用，包括核四要重啟」，就被民進黨抹黑，每天罵。

朱立倫說，民進黨每天喊台獨，如今真的做總統，卻又不敢宣布，造成兩岸對抗。百姓需要的是和平、做生意及賺大錢，農產品賣得出去，賣到日本、東南亞或中國大陸都可以，價錢好最重要，台灣要有好的出路及通路，這才是目標。

至於媒體詢問國民黨總統提名問題，朱立倫表示，國民黨一定要推出最強的總統候選人，全力爭取2020的勝選。初選時，他一定全力以赴，把這個當成給有意參選者最大的鼓勵及激勵。同時不是獲得提名就好，勝選才是最重要的考量。

朱立倫說，他相信國民黨主席吳敦義也希望國民黨有最強的總統候選人。他自己也會全力以赴，展現出最強的實力，以獲得黨員支持；自己若不能努力，就會有質疑的聲音。

朱立倫今天上午在台南有多個行程，全力輔選謝龍介，包括在玉井區青果市場開講、車隊掃街拜票及前往楠西區玄空法寺參拜。（編輯：戴光育）1080302

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