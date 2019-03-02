準公幼業者怨補助款遲發 基市府：4日完成撥款

（中央社記者王朝鈺宜基隆市2日電）基隆市一所準公共化幼兒園在臉書批評市府教育處行政效率低落，承辦人以「春節連假耽誤」推託，撥款時間一再延遲，造成業者經營壓力，市府表示，預計於4日完成陳核撥款。

基隆市府教育處表示，準公共幼兒園第2期補助款，教育部經費於2月13日撥入基隆市市庫，市府已加速趕辦簽轉基金及動支撥款作業，預計4日完成陳核撥款。

市府指出，雖補助經費請付有一定程序，但為維護業者經營，未來在請款同時也會同步進行撥款作業，縮短原定期程，以最快速度撥付補助，與園方共同營造永續、優質的育兒環境。

基隆市準公共幼兒園已有18園完成簽約，其中私立愛米爾幼兒園執行長鄭宇博在臉書（Facebook）發文表示，政策施行的第一學期，第一期款項遲至去年11月30日才完成撥款，第2期款項依照合約應在2月15日完成撥款，但目前還遙遙無期。

他說，更令人無法接受的是基隆市政府教育處的態度，他在2月15日下午致電教育部國教署後，承辦人員表示相關經費早已核發至縣市政府，市府教育處承辦人卻以「春節連假耽誤」離譜說詞推託。

他說，加入準公共化政策後，政府資金占一半以上的運作經費，延遲發放造成一筆動輒數十萬的經費缺口，不但對經營造成莫大壓力，也讓教學團隊甚至學生家長感到十分不安。（編輯：張銘坤）1080302