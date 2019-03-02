黑尾鷗東引渡冬數量歷年最少 4月繁殖待觀察

（中央社馬祖2日電）今年到東引渡冬的黑尾鷗數量，不若往年，目前在中柱港區活動黑尾鷗不到20隻，數量會不會持續增加，有待觀察。

東引島是黑尾鷗的故鄉，一年之中分別有渡冬（春節前後）、繁殖（4月）的族群相繼抵達，棲息時間長達半年以上，豐富獨特的自然生態之美，已成為地方珍貴觀光資產。

根據歷年觀察，到東引渡冬黑尾鷗族群，在農曆春節前後飛臨。今年發現渡冬黑尾鷗約莫是在春節連假結束後，且僅10餘隻小族群，無法跟往年破百千數量相提並論。

至每年4月底左右，黑尾鷗抵達東引繁衍後代，根據調查，已知黑尾鷗在東引的繁殖據點是目前台灣唯一的紀錄，也是目前所知黑尾鷗在東亞繁殖位置最南的族群。這項珍貴的生態資源，已成為東引吸引遊客的最佳宣傳與號召。

黑尾鷗是一種中型海鷗，主要聚居於東亞地區，括中國、台灣、日本和韓國，也會到阿拉斯加至北美洲東北部分一帶漂泊。正如其名，牠們擁有一條黑色的尾巴，並會發出像貓叫的哀怨叫聲，所以在日本被稱作「海貓」，在韓國則為「貓鷗」。每年4月中旬，黑尾鷗會成群結隊地築巢，在6月上旬會生兩至三顆蛋，孵卵期約為24天。（編輯：張銘坤）1080302