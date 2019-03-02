更多編輯台推薦新聞：
孟晚舟引渡程序啟動 加中關係恐向下探底
國際

孟晚舟引渡程序啟動 加中關係恐向下探底

專題／6都廚餘量最大 多管道去化成為新挑戰
生活

專題／6都廚餘量最大 多管道去化成為新挑戰

還願讓台灣元素登國際舞台 赤燭功不可沒
產經

還願讓台灣元素登國際舞台 赤燭功不可沒

中資收購酒莊改名藏羚羊御兔 法國作家難忍受
國際

中資收購酒莊改名藏羚羊御兔 法國作家難忍受

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

黑尾鷗東引渡冬數量歷年最少 4月繁殖待觀察

最新更新：2019/03/02 14:53

（中央社馬祖2日電）今年到東引渡冬的黑尾鷗數量，不若往年，目前在中柱港區活動黑尾鷗不到20隻，數量會不會持續增加，有待觀察。

東引島是黑尾鷗的故鄉，一年之中分別有渡冬（春節前後）、繁殖（4月）的族群相繼抵達，棲息時間長達半年以上，豐富獨特的自然生態之美，已成為地方珍貴觀光資產。

根據歷年觀察，到東引渡冬黑尾鷗族群，在農曆春節前後飛臨。今年發現渡冬黑尾鷗約莫是在春節連假結束後，且僅10餘隻小族群，無法跟往年破百千數量相提並論。

至每年4月底左右，黑尾鷗抵達東引繁衍後代，根據調查，已知黑尾鷗在東引的繁殖據點是目前台灣唯一的紀錄，也是目前所知黑尾鷗在東亞繁殖位置最南的族群。這項珍貴的生態資源，已成為東引吸引遊客的最佳宣傳與號召。

黑尾鷗是一種中型海鷗，主要聚居於東亞地區，括中國、台灣、日本和韓國，也會到阿拉斯加至北美洲東北部分一帶漂泊。正如其名，牠們擁有一條黑色的尾巴，並會發出像貓叫的哀怨叫聲，所以在日本被稱作「海貓」，在韓國則為「貓鷗」。每年4月中旬，黑尾鷗會成群結隊地築巢，在6月上旬會生兩至三顆蛋，孵卵期約為24天。（編輯：張銘坤）1080302

地機族