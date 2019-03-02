侯友宜林佳龍將會勘沙珠灣 盼打造衝浪基地

交通部長林佳龍預計3日下午前往新北市金山區中角沙珠灣視察，新北市長侯友宜、教育部體育署長高俊雄等人也會陪同，並將與業者座談討論發展方向。（資料照片）中央社記者黃旭昇新北市攝 108年3月2日

（中央社記者黃旭昇新北2日電）中央地方聯手打造中角沙珠灣為衝浪選手培訓基地，新北市長侯友宜與交通部長林佳龍3日將會勘。市府說，北觀處能否發揮「需用機關」角色溝通協調，是實現政策的關鍵因素。

行政院長蘇貞昌去年競選新北市長時，曾推出闢建沙珠灣衝浪基地政見，1月18日還在教育部長潘文忠、新北市長侯友宜、市府觀旅局長張其強等人陪同，視察金山區中角沙珠灣遊憩環境。

交通部長林佳龍預計3日下午前往沙珠灣視察，侯友宜、教育部體育署長高俊雄等人也將陪同。春節期間原將會勘，因為華航機師罷工事件，才延至明天舉行，並將與業者座談討論方向。

市府今天下午發布新聞表示，盼望交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處，發揮「需用機關」角色，主動溝通協調，才能落實蘇貞昌與侯友宜的共同政策。

市府說，教育部體育署已承諾全額補助衝浪培訓中心，會從前瞻基礎建設計畫的水上運動環境改善計畫經費支應，將由新北市府發包興建與後續委託營運。

目前仍有行政院農委會林務局保安林地解編、新北市都市計畫分區變更，及最重要的聯外道路開闢經費，與私有土地租借或價購等問題待解決。

市府說，新北市府城鄉局負責都市計畫變更，市府教育局體育處負責發包，改善中角國小為培訓學校，興建中角沙珠灣為衝浪中心，硬體設施完成後，將依政府採購法公開招標，委由專業團隊經營。

今年1月「蘇侯會」時，蘇貞昌曾說，「劍及履及、說到做到，實現才是王道。」新北市府新聞局長蔣志薇今天轉述侯友宜的態度表示，「新北市該負責的，一件都不會少。」

市府說，只要中央提撥經費開闢主要計畫道路，新北市府工務局也將負責後續興建事宜。

市府分析，「卡關」的問題除防風林解編，及主要道路興建經費，更棘手的是，主要道路會經過私有土地，涉及借用或價購，這部分極需要交通部觀光局北觀處積極協助。市府評估，年底完工較適宜。

北觀處今天表示，除整體環境改善，還要提升遊客服務設施、營造入口意象，串連自行車道，並推廣衝浪及水上運動，將積極落實蘇貞昌打造中角沙珠灣國際級衝浪基地願景。（編輯：張銘坤）1080302