全國油畫賽頒獎 蕭宗煌肯定推廣藝術用心

（中央社記者程啟峰高雄2日電）竹梅源文藝獎2018全國油畫比賽今天在高雄頒獎，文化部政務次長蕭宗煌南下頒獎，肯定主辦單位出錢出力致力推廣藝術。

頒獎典禮下午在高雄市文化中心至真二館舉行，由於第1名得獎畫作尺寸不符作品參賽規格被取消資格，第1名因而從缺，由來自新竹市的女畫家林惠玲畫作「船影交織的港」用空間交疊表現繁榮景象的高雄港拿下第2名。

林惠玲從主辦單位財團法人王源林文化藝術基金會董事長王源林手中抱走第2名獎金新台幣20萬元，她說，得獎是藝術創作者最大的鼓勵。

包括文化部政務次長蕭宗煌、高雄長庚醫院前院長陳肇隆等醫界及藝文界人士也到場觀禮。蕭宗煌頒獎給優選得獎者，並肯定主辦單位藉由比賽推廣藝術的用心，出錢出力致力推廣藝術，令人敬佩。

竹梅源文藝獎全國油畫比賽2015年開辦以來，吸引全國各地逾千名藝術菁英參賽，每件畫作都是參賽畫家的精心傑作，同時呈現當下藝術風格。

王源林致詞表示，「竹梅源文藝獎全國油畫比賽」是基金會第4年舉辦，希望在累積收藏一定作品後，未來將成立一個專屬台灣特色的藝術收藏品美術館，呈現國人面前。

王源林文化藝術基金會成立宗旨為推廣藝術、提升文化品質，以及培育文化藝術專業人才，致力文化藝術資產保存、維護、傳承及宣揚。王源林另在高雄市仁武區成立「竹梅源藝文空間」，結合藝術生活與美學經濟，打造成一個社區文化平台。(編輯:孫承武)1080302