海軍敦睦艦隊 19日抵澎開放參觀

海軍敦睦遠航訓練支隊國內航訓19日起一連兩天將停靠澎湖馬公，並開放民眾登艦參觀，海軍陸戰隊莒拳隊、海軍樂儀隊及海軍官校鼓號樂隊等也都將現場操演，活動精彩可期。（資料照片）中央社 108年3月2日

（中央社澎湖縣2日電）海軍敦睦遠航訓練支隊國內航訓19日將泊靠海軍測天島碼頭，並開放民眾參觀，海軍陸戰隊莒拳隊、海軍樂儀隊及海軍官校鼓號樂隊等也同步操演。

海軍馬公後勤支援指揮部上校指揮官高志雄表示，今年海軍敦睦遠訓支隊，是由成功級、拉法葉與磐石艦等3艘海軍最先進的艦隊所組成，艦上並有海軍建軍巡迴展示與國軍招募人才等活動。

高志雄表示，海軍敦睦遠航訓練支隊泊靠海軍馬公測天島基地碼頭，19日和20日上午9時至下午3時營區開放與民眾登艦參觀，隨艦前來的海軍，海陸戰隊莒拳隊、海軍樂儀隊及海軍官校鼓號樂隊等也都同步現場操演，精彩可期，歡迎民眾把握難得機會前往參觀，一睹海軍艦隊精實戰力及官校學習成果與精湛演出。

澎湖縣長賴峰偉指出，海軍敦睦遠航訓練支隊泊靠海軍馬公基地開放參觀，都受到民眾熱烈歡迎，目睹海軍盛大軍容，對國防安全更充滿信心。（編輯：黃世雅）1080302