玉管處開放新康橫斷 線上申請即可攀登

（中央社記者蕭博陽南投縣2日電）玉山國家公園管理處日前將「新康橫斷」列為開放路線，登山者透過政府網站即可申請攀登，但玉管處也提醒，民眾若要爬非一般開放的路線，需以書面專案申請，核准後才能攀登。

「比基尼登山客」吳季芸今年1月在南投縣信義鄉登山墜谷罹難，引發山岳界關注，由於吳季芸登山行程屬探勘級路線，在台灣國家公園入園入山線上申請服務網沒有「既定路線」可點選，因此，後續也傳出解除山域管制等聲音，行政院政務委員張景森也關心此議題。

根據玉山國家公園網站資料，原本就開放申請的「新康山線」以南橫公路向陽登山口為起迄點，登上新康山來回，但玉山國家公園管理處副處長林文和今天說，下切經瓦拉米、花蓮南安的「新康橫斷」日前已開放，登山者只要在線上申請網站點選「其他路線」即可申請攀登，申請條件與一般開放路線無異。

林文和說明，新康橫斷封閉約10年，雖然路況不好，但仍有登山者行走，玉管處人員每年也會巡察新康橫斷1、2次，上次巡察後認為路況可以，於是日前開放登山者申請。但登山者若要探勘非一般開放的路線，仍要透過書面專案申請，事後並交路況報告。

林文和舉例說，八通關日治越嶺道從西段橫越到東段，或是八通關上切玉山主峰等，都是非一般開放路線，登山者需書面專案申請。最近還有團體以書面申請走楠溪林道接南橫公路，及登山者「雪羊」春節期間也主動以書面申請走八通關西段到東段，玉管處都核准。

林文和表示，申請攀登非一般開放路線審核較嚴謹，登山者需有保險、提出登山計畫等，事後還要繳交路況報告，希望達到滿足登山者踏勘需求並協助管理處察看路況的雙贏目標。（編輯：黃世雅）1080302