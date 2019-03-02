更多編輯台推薦新聞：
金門大膽島開放觀光 遊客最愛心戰牆
生活

金門大膽島開放觀光 遊客最愛心戰牆

世衛推免費App 不同音量3數字測聽力
生活

世衛推免費App 不同音量3數字測聽力

孟晚舟引渡程序啟動 加中關係恐向下探底
國際

孟晚舟引渡程序啟動 加中關係恐向下探底

專題／6都廚餘量最大 多管道去化成為新挑戰
生活

專題／6都廚餘量最大 多管道去化成為新挑戰

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
血壓藥疑含致癌物 緩壓及壓寧悅膜衣錠預防下架逾3000萬顆
訊息平台
首頁 / 地方

新竹縣石虎出沒 保育協會培訓保育志工

最新更新：2019/03/02 20:02

（中央社記者魯鋼駿新竹縣2日電）新竹縣芎林鄉飛鳳山去年民眾發現受傷石虎，為台灣有具體石虎出沒證據的最北端，為此，台灣石虎保育協會將在新竹縣竹北市舉辦志工培訓課程，邀民眾一同支持石虎保育行動。

新竹縣芎林鄉長黃正彪去年12月18日接獲民眾通報，指飛鳳山疑似有受傷的石虎，聯繫新竹縣政府農業處前往確認是野生動物石虎後，立刻帶回，轉送農委會特有生物研究保育中心治療。

竹縣府農業處表示，因人類對於環境開發，使得石虎棲地減少，如今只在苗栗至台南山區出沒，推估石虎數量僅約500隻，新竹縣為數十年來首次發現石虎，顯示飛鳳山土地和生態系自然又健康，並推測山區應還有其他石虎。

對此，台灣石虎保育協會將開設志工培訓課程，預定3月24日上午9時到下午4時，在竹北市勝利五路31號社區大樓視聽室舉辦教育推廣志工培訓，邀請願意協助石虎保育及教育推廣的夥伴，與協會一同前往學校、各大保育市集推廣石虎保育，讓更多人願意支持石虎保育行動。

台灣石虎保育協會指出，培訓課程將由石虎媽媽陳美汀等人分享石虎生態習性與威脅、石虎米推動分享、解說技巧與實作等。報名時間與相關資訊，請上臉書「台灣石虎保育協會」粉絲專頁查詢。（編輯：張銘坤）1080302

地機族