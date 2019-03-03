空氣品質嚴重不良 中市府啟動一級防制措施

環保局指出，受微弱南風及鋒面接近，南北風轉換期影響，風速明顯減弱，3日台灣西半部接近無風狀態，空氣污染物滯留，基隆至雲林之間各縣市空品嚴重不良。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 108年3月3日

（中央社記者郝雪卿台中3日電）台中市多個環保署空氣品質測站今天上午出現紅色等級，台中市環保局表示，市府已啟動預警一級防制措施，台中火力發電廠同時降載減排，預計降載1680MW。

環保局指出，受微弱南風及鋒面接近，南北風轉換期影響，風速明顯減弱，台灣西半部接近無風狀態，空氣污染物滯留，基隆至雲林之間各縣市空氣品質嚴重不良。

環保局表示，截至上午8時，台中市各環保署空品測站中，西屯站、忠明站、大里站、豐原站、沙鹿站等AQI指標都超過150，達紅色提醒（對所有族群不健康）等級，指標污染物為細懸浮微粒（PM2.5），市府已啟動預警一級防制措施應變。

為減緩空氣品質不良，環保局指出，台中火力發電廠預擬從上午7時至下午4時降載減排，3部機組停機未運轉，減少發電量1650百萬瓦（MW）；而9號機降載30MW，今日共降載1680MW。但是中火電廠降載量仍遠不及北部協和電廠降載1700MW，市府不會因此滿足，而是要更強力要求中央及台電正視能源政策及區域正義問題。

環保局長吳志超表示，在市府強力要求下，中火今年1月多達5部機組停機，這是空前的紀錄，也是市府反空污成功邁出的第一步，市府會持續要求中火減少生煤用量，空污嚴重期間停止更多機組操作，也要求中央正視、台電配合。

根據行政院環保署監測資訊，環保局指出，因有一波鋒面通過，帶來降雨並帶動北風增強，中午過後空污可望趨緩。市府會持續監測並強化因應措施，也提醒民眾出門時注意自我防護。（編輯：陳俊碩）1080303