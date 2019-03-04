台南學甲小麥熟 農會推小麥節賞景吃麵包

台南市學甲區的小麥田面積今年約188公頃，成熟期的麥田景色十分吸睛，學甲區農會也將於9日起一連兩天舉辦「2019學甲小麥產業文化節」活動，歡迎民眾前來參與。中央社記者楊思瑞攝 108年3月4日

（中央社記者楊思瑞台南4日電）台南市學甲區是國內少見的小麥種植區，成熟期的麥田景色吸引遊客，相關農特產也打出名號。學甲區農會今天宣布將於9日舉辦小麥節活動，推出2500份麵包和麵條免費吃。

學甲區農會理事長曾啟旺表示，學甲地處鹽分地帶，土壤環境適合種植小麥，先天條件良好。今年種植小麥的專業農戶有4人，品種「台中選二號」是由台中農業改良場育成品種，為非基因改造小麥。

曾啟旺表示，農友們的小麥收成後，都會自行送往檢驗農藥殘留，在原物料供應源頭做好把關，讓消費者食用更安心。目前主要為契作供應金門酒廠及國內麵粉加工廠等。

台南市政府農業局農會輔導科長郭德偉說，今年學甲小麥總種植面積達約188公頃，一部分小麥田位於光華里蜀葵花田旁邊。歡迎遊客前來觀賞蜀葵花，順道參觀小麥田，會有不同的視覺享受。

學甲區農會總幹事李曉軍說，今年學甲小麥產業文化節活動暨農特產品展售會，將於9日、10日在學甲區光華里小麥田舉行。現場有業者贊助提供現烤本土小麥麵包、麵條及農會家政班製作的小麥雜糧米香及相關美食品嚐活動；並有小麥達人現場解說小麥栽培管理，邀請民眾關心國產小麥產業。（編輯：翁翠萍）1080304