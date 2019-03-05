早產迫母嬰分離 台南醫護推親子共讀度難關

（中央社記者楊思瑞台南5日電）台南市一名梁姓男嬰在母親懷孕28週時早產出生，隨即轉入加護病房。梁母在寶寶出生後情緒焦慮，常不知所措，在護理師引導下建立親子共讀習慣，順利度過住院的日子，平安回家。

梁父與梁母今天帶著男嬰回到他出生的奇美醫學中心感謝醫護人員，並分享這段時間的心情感受。

梁母表示，在懷孕產檢的階段就已預期會有早產的狀況，並提早住院安胎，自己的情緒一直焦慮不安，擔心寶寶未來可能面對的狀況。當時就在護理師的建議下，經常讀繪本給肚子裡的寶寶聽。

她說，寶寶在去年6月出生時體重只有508克，隨後就住進加護病房，身上插滿維生管路、臉上戴著面罩；剛開始每次探視寶寶，結束後都感到心酸，每天以淚洗面。

梁母表示，後來在護理師鼓勵下維持親子共讀，帶繪本進病房讀給寶寶聽，建立每天說話的習慣。過程中自己也能感受到，原本焦慮的情緒逐漸獲得緩解。除了在寶寶住院的151天，親子共讀的習慣也一直維持到現在；會選擇一些自己喜愛的繪本，希望讓寶寶感受到媽媽常常陪在身邊。

奇美醫學中心兒科部加護病房護理長陶菁表示，對母嬰分離的重症個案來說，親子共讀對父母親和寶寶來說都有很大幫助。當父母親站在病床邊不敢碰觸寶寶、不知道自己能為寶寶做些什麼時，親子共讀就是最佳媒合。

陶菁表示，當父母親藉由增加眼神交流、聲音接觸，感受到當爸爸媽媽的美好後，無形中會減輕因母嬰分離帶來的壓力。寶寶也會因為聽到熟悉的聲音而有安全感，情緒可以較為穩定。

她說，家庭是寶寶人生中第一位、也是最重要的閱讀老師。只要親子相處過程中是舒適的，不論何時何地都可執行。孩子如果享受這種感覺就會愛上閱讀，對未來的發展也會有幫助。（編輯：陳俊碩）1080305