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輕忽靜脈曲張 醫師：小心引發蜂窩性組織炎

最新更新：2019/03/05 13:21
一般靜脈曲張患者常不以為意，等到症狀嚴重時才看醫生，中山醫學大學附設醫院皮膚科醫師林子鈞（圖）5日說，若不治療症狀會日益惡化。圖為患者治療前後對照。中央社記者郝雪卿攝　108年3月5日
一般靜脈曲張患者常不以為意，等到症狀嚴重時才看醫生，中山醫學大學附設醫院皮膚科醫師林子鈞（圖）5日說，若不治療症狀會日益惡化。圖為患者治療前後對照。中央社記者郝雪卿攝　108年3月5日

（中央社記者郝雪卿台中5日電）66歲梁姓女子多年來為靜脈曲張症狀所苦，但都不以為意，去年突然急性發作引起蜂窩性組織炎，中山醫學大學附設醫院皮膚科醫師林子鈞今天說，若不治療症狀會日益惡化。

住在新竹的梁姓女子早期擔任電子工廠營業處助理，因懷孕後雙下肢靜脈曲張日益嚴重，多年忙於工作沒治療，林子鈞表示，患者半年前突然左下肢紅腫疼痛數十天，被診斷為蜂窩性組織炎，但在診所治療一直沒效，懷疑跟靜脈曲張有關，經親友介紹，來到中山醫學大學附設醫院皮膚科求診。

林子鈞表示，患者去年7月就診時，左下肢嚴重紅腫脹痛，伴隨明顯靜脈曲張，診斷是靜脈曲張引起的蜂窩性組織炎，並非一般抗生素可治療，若不馬上治療會日益惡化，隨即幫患者安排泡沫式靜脈曲張注射治療，回診時靜脈曲張及蜂窩性組織炎明顯好轉。

林子鈞指出，靜脈曲張因雙腳靜脈的瓣膜缺損會造成循環不良，嚴重時會導致浮腫脹痛及潰瘍傷口等，甚至併發蜂窩性組織炎，若不治療會有生命危險。大部分病人與體質遺傳、工作久站或是女性患者懷孕都有關係，但多數患者因為傳統治療需要開刀因而畏懼就醫，常常拖到很嚴重時才肯就診。

一般靜脈曲張患者常不以為意，林子鈞表示，靜脈曲張輕則酸腫脹痛抽筋，嚴重時除了會因下肢循環不良造成皮膚色素沉澱、硬化破皮、發炎濕疹等，有時候還會併發蜂窩性組織炎。

林子鈞指出，近年來引進泡沫注射治療，不需開刀即可改善靜脈曲張。利用注射治療每人平均約1到2次即可改善靜脈曲張，現在新式注射治療，無需開刀，也不用麻醉，醫療技術不斷進步，他建議有需要治療的病人應即早就診。（編輯：陳俊碩）1080305

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