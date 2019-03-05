阿里山花季 林鐵推主題列車帶遊客賞花

（中央社記者黃國芳嘉義縣5日電）阿里山花季期間，林鐵及文資處推出「綻放、舞櫻」主題列車，遊客除可搭乘高山鐵路外，沿途將由導覽員帶領走訪祝山及沼平車站、櫻王、三代木等阿里山森林遊樂區賞花熱點。

林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處今天發布新聞指出，阿里山花季於9日登場，直到4月10日，「綻放、舞櫻」主題列於3月20日及27日辦理兩梯次，每梯次限額100人。

林鐵及文資處表示，參加主題列車的遊客，可體驗沼平線限定「蒸汽機車與檜木車廂編組」，全程在專業解說員帶領下，搭乘林鐵專開列車，深入走訪阿里山森林遊樂區各賞花熱點及秘境，從中可以更了解櫻花文化及林業鐵道的故事。

另外，「綻放、舞櫻」花季主題列車限定停靠點，包括可觀賞塔山和層疊雲海的二萬平站，以及前往鐵道迷所稱酷似宮崎駿動畫故事裡的「神隱少女隧道」。

「綻放、舞櫻」主題列車也特別安排前往小笠原山，觀賞360度視野的壯麗群山，且遊客還可能在樹林草叢間發現帝雉的蹤跡。

「綻放、舞櫻」主題列車開放網路售票時間為乘車日前4天至前15天，訂票網址：https://reurl.cc/z6Wmy。遊程相關資訊可至林鐵及文資處官網或FB粉絲團查詢。（編輯：陳俊碩）1080305