盧秀燕：中火降載少 代表中部人表抗議

台中市長盧秀燕（前）5日出席市政會議前，針對近日西半部空污問題表示，當西部地區空污嚴重時，中火本當擔降載較多的責任，若因能源價格而置中部空污不顧，她代表中部人表達嚴重抗議。中央社記者趙麗妍攝 108年3月5日

（中央社記者趙麗妍台中5日電）台中市長盧秀燕今天表示，近日空氣品質差，北部協和電廠降載比台中火力發電廠多。因為燃油發電比燃煤貴，若因能源價格而置中部空污不顧，她代表中部人表達嚴重抗議。

盧秀燕今天出席市政會議前，針對近日西半部空污問題接受媒體訪問，作上述表示。

盧秀燕指出，台中因為有中火，空污問題相對受到重視，中火又是台灣最大的燃煤發電廠，當西部地區空污嚴重時，中火本當擔降載較多的責任。

她表示，日前空污嚴重時，中火的降載幅度比北部的協和電廠少，有人說因為中火使用燃煤發電比較便宜，而協和電廠使用燃油發電比較貴，台灣電力公司會盡量用較便宜燃煤發電，這點還請台電好好說明。

盧秀燕指出，若因能源價格而置中部空污於不顧，她要代表中部人「表達嚴重抗議！」，並反問經濟部及台電「這樣對得起台中人嗎？」

盧秀燕表示，經濟部長沈榮津一方面對企業說，停用核電台灣不會缺電；另一方面又說，4號機提前除役會缺電，不是自相矛盾。

盧秀燕指出，全國已有大林、通宵、林口電廠共計5部機組上線，如果上線這麼多機組，卻不能同時停掉中火一、兩部機組的話，那好像是「故意在修理中部人，並污染我們的環境」。（編輯：戴光育）1080305