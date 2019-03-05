美南密大警大警署簽備忘錄 交流反恐技能

內政部警政署、中央警察大學及美國南密西西比大學，5日在警大共同簽署教育訓練備忘錄，強化台灣在執法、安全和情報等機構處理體育安全維護等業務。左為警政署長陳家欽、右為中央警察大學校長黎文明。（中央警察大學提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年3月5日

（中央社記者吳睿騏桃園5日電）內政部警政署、中央警察大學及美國南密西西比大學今天上午在警大共同簽署教育訓練備忘錄，彼此將分享辦理大型活動的安全維護經驗，藉以掌握維安新趨勢，並與國際接軌交流。

內政部政務次長陳宗彥致詞指出，南密西西比大學國家級運動安全中心，在大型活動的群眾安全相關訓練及能力建構領域，執全世界之牛耳；這次與台灣實務界的警政署及學術理論豐富的中央警察大學洽接教育訓練課程，共同簽署MOU，相信未來將可開闢另一項時代性的里程碑。

警政署長陳家欽表示，這次簽署的備忘錄內容，包括一系列恐怖主義及反恐怖主義教育訓練課程，日後可強化台灣在執法、安全及情報等機構處理體育安全維護等業務，以及大型運動賽事反恐及聚眾維安能力。會後也將參訪台灣國家級反恐訓練中心、高雄國家體育場等相關單位，為未來實質合作準備。

中央警察大學校長黎文明說，未來除透過彼此的交流與國際接軌，藉以提升學術交流及增加實質互動效益。警大也將配合警政署規劃，提供相關課程師資、設施及場地，協助辦理訓練事項，以增進員警專業知能及技能。（編輯：戴光育）1080305