更多編輯台推薦新聞：
下任君主若是同志 民調：英國63％民眾可接受
國際

下任君主若是同志 民調：英國63％民眾可接受

德國麻疹患者單週逾百 日本憂發生大流行
生活

德國麻疹患者單週逾百 日本憂發生大流行

個資恐被看光光 杜奕瑾：別用中國APP和設備
產經

個資恐被看光光 杜奕瑾：別用中國APP和設備

早安世界》聯邦機構禁用華為設備 傳華為7日將告美國政府
生活

早安世界》聯邦機構禁用華為設備 傳華為7日將告美國政府

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

東京食品展開幕 張麗善現場行銷雲林良品

最新更新：2019/03/05 19:06
2019東京國際食品展5日起至8日在日本幕張展覽館開幕，雲林縣第9次參加，今年由縣長張麗善（前右）親率業者參展，向當地民眾行銷「雲林良品」。（雲林縣政府提供）中央社記者江俊亮傳真　108年3月5日
2019東京國際食品展5日起至8日在日本幕張展覽館開幕，雲林縣第9次參加，今年由縣長張麗善（前右）親率業者參展，向當地民眾行銷「雲林良品」。（雲林縣政府提供）中央社記者江俊亮傳真　108年3月5日

（中央社記者江俊亮雲林縣5日電）「2019東京國際食品展」今天起至8日在東京幕張展覽館舉行，雲林縣長張麗善親赴日本出席開幕典禮後，當場召開記者會，向日本媒體行銷「雲林良品」。

雲林縣政府下午發布新聞稿指出，這是雲林縣第9次參加東京國際食品展，參展產品包括美生菜、胡蘿蔔、脫水蔬菜、果乾、堅果、海苔黑米燒、苦茶油、蜂蜜、純釀造醬油及醬菜等。

縣府表示，今天開幕典禮後，縣長張麗善當場召開記者會，直接向日本媒體行銷雲林農產品。張麗善在記者會中表示，雲林縣是台灣的農業大縣，務農人口占縣內總人口數49.7%，農戶人口比率居全國之冠。

張麗善也向日本媒體介紹，雲林縣是台灣農業產值最高的縣市，連續3年產值都是全國第一，而且產品豐富多元，未來將以推動「雲林良品」為主要政策目標，並加強輔導廠商取得國際認證（GLOBAL G.A.P.）。

張麗善說，未來雲林優質農漁特產通過一定標準的認證後，將可冠上「雲林良品」的品牌，透過與縣府合作的銷售管道與電商平台，將產品行銷到國際市場，創造更好的外銷成績。（編輯：翁翠萍）1080305

「2019東京國際食品展」5日在日本幕張展覽館開幕，雲林縣長張麗善（右4）率團親赴當地參展，駐日代表謝長廷（左3）也到場共同行銷雲林特產。（雲林縣政府提供）中央社記者江俊亮傳真　108年3月5日
「2019東京國際食品展」5日在日本幕張展覽館開幕，雲林縣長張麗善（右4）率團親赴當地參展，駐日代表謝長廷（左3）也到場共同行銷雲林特產。（雲林縣政府提供）中央社記者江俊亮傳真　108年3月5日
地機族