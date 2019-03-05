東京食品展開幕 張麗善現場行銷雲林良品

2019東京國際食品展5日起至8日在日本幕張展覽館開幕，雲林縣第9次參加，今年由縣長張麗善（前右）親率業者參展，向當地民眾行銷「雲林良品」。（雲林縣政府提供）中央社記者江俊亮傳真 108年3月5日

（中央社記者江俊亮雲林縣5日電）「2019東京國際食品展」今天起至8日在東京幕張展覽館舉行，雲林縣長張麗善親赴日本出席開幕典禮後，當場召開記者會，向日本媒體行銷「雲林良品」。

雲林縣政府下午發布新聞稿指出，這是雲林縣第9次參加東京國際食品展，參展產品包括美生菜、胡蘿蔔、脫水蔬菜、果乾、堅果、海苔黑米燒、苦茶油、蜂蜜、純釀造醬油及醬菜等。

縣府表示，今天開幕典禮後，縣長張麗善當場召開記者會，直接向日本媒體行銷雲林農產品。張麗善在記者會中表示，雲林縣是台灣的農業大縣，務農人口占縣內總人口數49.7%，農戶人口比率居全國之冠。

張麗善也向日本媒體介紹，雲林縣是台灣農業產值最高的縣市，連續3年產值都是全國第一，而且產品豐富多元，未來將以推動「雲林良品」為主要政策目標，並加強輔導廠商取得國際認證（GLOBAL G.A.P.）。

張麗善說，未來雲林優質農漁特產通過一定標準的認證後，將可冠上「雲林良品」的品牌，透過與縣府合作的銷售管道與電商平台，將產品行銷到國際市場，創造更好的外銷成績。（編輯：翁翠萍）1080305