嘉義農產拚外銷 將出口1萬箱烏殼綠竹筍

嘉義縣近期竹筍盛產價跌，縣府5日媒合貿易商，預計今年出口一萬箱烏殼綠竹筍到加拿大；縣長翁章梁（左4）盼透過政府協助出口，打開外銷市場並增加農戶收入。（嘉義縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真 108年3月5日

（中央社記者黃國芳嘉義縣5日電）嘉義縣近期竹筍盛產導致產地收購價低迷，縣府今天媒合貿易商，預計今年出口1萬箱烏殼綠竹筍到加拿大溫哥華；縣長翁章梁說，希望透過政府協助增加出口，增加農戶收入。

嘉義縣竹筍總種植面積有5028公頃，近期竹筍盛產導致產地收購價格低迷，嘉義縣農會總幹事黃貞瑜聽取農民心聲後，向縣府反應，翁章梁與農業處長許彰敏到大林蔬果生產合作社關心筍農，並媒合貿易商，比內銷高2成的價格進行出口。

翁章梁表示，嘉義縣竹筍近期因盛產導致價格低迷，縣府積極媒合貿易商出口，希望透過政府協助增加出口，調整國內市場的平穩，不僅打開外銷市場，還可以增加農戶收入，未來縣府將強化嘉義農產品形象，期盼讓更多的農產品推向國際。

上林合作社主席張竣傑指出，綠竹筍每年3到10月是產季，原來合作社烏殼綠竹筍都是以內銷為主，經過縣府協助下，讓外銷數量增加1萬箱，感謝縣府幫助筍農外銷出口，帶動農產消費。（編輯：黃世雅）1080305