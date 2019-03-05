遭疑省錢少降載 台電：中火降載電量占全台逾5成

（中央社記者蔡芃敏台北5日電）外界質疑台電為了省錢，台中電廠的降載量較協和電廠少。台電今天喊冤，台中電廠今年已降載達111次，減少發電超過12億度，占全台降載電量超過5成，沒有為了省錢而減少降載。

台中市長盧秀燕表示，最近空氣品質差，但北部協和電廠降載比台中火力發電廠多。因為燃油發電比燃煤貴，若因能源價格而置中部空污不顧，她代表中部人表達嚴重抗議。

對此，台電透過新聞稿喊冤表示，台中電廠今年已降載達111次，減少發電超過12億度，占全台降載電量超過5成，並沒有置中部空污不管，也沒有為了省錢而減少台中電廠降載。

台電說明，台中電廠自2017年起配合環保友善降載，累計已降載超過500次，今年也已降載逾百次，光是今天降載就達165萬瓩、減少發電1155萬度。

台電也解釋，外界指3日北部協和電廠降載較多，主要是因當天備轉容量率達9.54%，電力足夠下，協和1、2號機因此未運轉，而3、4號機受容量因數限制，發電量也不高，才會有協和電廠單日降載量些微大於台中電廠的情況，外界無須擴大解讀。

台電指出，後續會持續與市府完整溝通說明，避免造成誤會，台電也會友善環境積極配合機組降載。

但強調，期盼社會能共同理性正視空品問題，空污改善絕非停用一座滿足民眾用電需求的單一電廠機組，就能完全解決，若要求電廠承擔減少空污的完全責任，並不合理也不公平。（編輯：林孟汝）1080305