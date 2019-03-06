萬華瓦漏擾民 北市府：中壓管線滲漏

（中央社記者劉建邦台北6日電）台北市環河南路一段附近天然瓦斯管線昨晚發生瓦漏，台北市產業局今天表示，經漏夜搶修現場已無異味，初判為運輸用中壓管線滲漏，但未影響用戶的使用，晚間會開挖尋找漏氣點。

台北市消防局昨晚10時許獲報，環河南路一段附近疑發生瓦斯漏氣意外，調派大批人車趕赴現場後，在現場可以聞到瓦斯味。消防員立即拉水線搶救、封鎖周邊路段、通知相關單位到場，並疏散80人。

台北市產業發展局公用事業科長何明育上午表示，昨晚10時許，大台北區瓦斯公司獲報，環河南路一段附近地下天然瓦斯管線疑有瓦斯漏氣狀況，瓦斯公司立即派員到場，經漏夜搶修後，現場已無異味。瓦漏原因初步判斷與運輸氣體的中壓瓦斯管線滲漏有關。

他說，因瓦斯管線上方佈滿許多管線，經搶修後，仍未找到滲漏點，案發後已關閉天然瓦斯的遮斷閥。因一般住戶是使用低壓天然氣，因此，不會影響萬華區天然瓦斯用戶的使用。

何明育表示，大台北區瓦斯公司預計今晚會派員前往現場開挖，尋找天然瓦斯中壓管的滲漏點，市府會要求瓦斯公司盡快處理。

有民眾反映，瓦漏後瓦斯公司約拖了3小時才派員到場。對此，何明育說，昨晚發生瓦斯漏氣後，消防局獲報先派員到場檢測，並灑水防範意外發生，也立即通報相關單位到場。

他表示，瓦斯公司獲報後隨即派員到場，經現場判斷後需要開挖，因為要等候工班及機具到場，才會較晚處理。對於引起住戶恐慌及不便，表達歉意。（編輯：戴光育）1080306