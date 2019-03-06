上海台商訪高市府 盼促進電競等產業交流

（中央社記者程啟峰高雄6日電）上海市台灣同胞投資企業協會4月將首度在高雄舉行在台徵才活動，上海台協副會長李錦漳今天偕會員拜會高雄市副市長葉匡時，希望增進雙方經貿、電競、文創等產業交流，共創雙贏。

李錦漳上午與數十名會員由立委陳宜民陪同至高雄市政府拜會葉匡時，雙方就經貿、電競、文創、醫療觀光等產業交換意見，同時希望恢復停辦多年的世界港口論壇。

李錦漳肯定高雄市長韓國瑜一直把「九二共識」視為兩岸關係的定海神針，有助兩岸和平穩定，如此也有助尋求兩岸經濟、文化與農產等方面交流與往來。

上海台協4月將首度在高雄舉辦徵才博覽會，3月中旬踩線團將先到高雄參訪，葉匡時期盼與會台商能多回高雄投資，高市府會給予必要協助。

他又說，電競是新興產業，市府未來也會加強推動上海與高雄間電競產業與人才交流；去年世大運台灣電競國手表現優異，國手們之前也曾去過上海受訓，增進電競功力獲益良多。

李錦漳表示，5月上海台協將贊助10多名台灣學生到上海參訪電競產業，並進行電競課程交流。

葉匡時並希望高雄農產品能常態性銷往上海，雙方也能加強觀光醫療、文創、經貿等方面交流，共創雙贏。（編輯：陳俊碩）1080306