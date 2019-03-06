兩岸連江縣座談會 聚焦交通黃岐航線增班

（中央社馬祖6日電）大陸連江－馬祖連江兩岸事務座談會5日登場，大陸連江縣長鄭立敏、馬祖連江縣長劉增應共同主持，雙方共同討論旅遊、養殖、教育、醫療等10項議案，會中關注兩岸交通問題並獲初步共識。

劉增應特別強調，通航便捷是一切主軸，也是最基礎的根本，唯有往返通航便利、快速，才能帶動兩地經貿活絡發展。

鄭立敏表示，從歷史背景、區域位置條件，看好連江及馬祖長遠發展，雙方應抓住機遇、強化意識、出台政策、加強合作，活化環馬祖澳在兩岸交流中的地位，讓經濟交流合作進一步深化，兩岸共同利益進一步擴大，對於黃岐航線班次加密、便捷訴求，將召開專題協商會議，期能加速實施。

劉增應指出，為擴大兩馬小三通黃岐航線區位優勢，就黃岐航線航班每日由2班增為4班應盡速推動，實現陸客團年目標20萬人次，逐步落實共同各項目合作推展政策，創造雙方互利共榮。

劉增應表示，期望持續加強兩岸連江縣交流，除黃岐航線增加班次外，建議在特殊情況加班船作業能快速核定；還有面臨海象不佳時，也能視情況調整開航時刻儘量安排1航次輸運，便利民眾往返，避免造成滯留現象。

鄭立敏也說，3月下旬將舉行首屆連江論壇，邀請兩岸政府、台灣相關專家學者和知名人士，融合發展交流等進行廣泛討論，簽訂經貿合作協議。

昨天的座談會在馬祖民俗文物館召開，大陸連江縣副縣長謝志成、辦公室主任林強、台灣事務辦公室主任周孝民、大陸連江縣人民政府主管部門、黃岐鎮長劉煒明等，與馬祖連江縣相關局處首長，雙方討論加強旅遊、養殖、教育、醫療等項目合作推展。（編輯：吳佳穎/卞金峰）1080306