池上地牛故事館 學者安朔葉遺孀睹物思人

（中央社記者盧太城台東縣6日電）地質界和台東池上鄉親，為紀念法國地質學者安朔葉研究池上斷層的貢獻，蓋了間地牛故事館。安朔葉遺孀妮可拉今天攜子孫親訪，當她看到丈夫研究手稿時，睹物思人、情緒激動。

法國知名地質學家安朔葉（Jacques Angelier）教授，自1981年到2009年以來，將近30年，每年有1至2星期時間來台從事地質研究。他不但在台灣地球科學界享有盛名，國際學術地位亦高，是世界級學者。

安朔葉教授2010年過世，他在台10位博士生和池上鄉公所、觀光局縱管處，3年前在池上鄉花東交界處蓋了一間地牛故事館，以資紀念。

安朔葉教授的遺孀尼可拉（Nicole）今天帶著6名兒女及孫子參觀池上地牛故事館，法國在台協會學術處副處長雷伯諾陪同。

妮可拉看到丈夫在台研究時繪製的手稿，相當激動。她說，感謝台灣將地牛故事館以她丈夫的名字命名，她很珍惜，也很喜歡池上，希望下次能有機會再來。

池上鄉長張堯城表示，安朔葉教授的研究，特別集中在台灣東部花東縱谷地區，尤其是池上斷層。他帶領的台法研究團隊，將全球罕見、並可在地表觀察到的快速潛移斷層研究成果，推上世界舞台。（編輯：屈享平）1080306